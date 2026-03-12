Argentina: La suba de las naftas complica la inflación de marzo

En el mercado, varias consultoras ya descuentan que el nuevo ajuste en combustibles, junto con educación, tarifas y alimentos, hará más difícil esa trayectoria.

El aumento de los combustibles volvió a tensar las proyecciones de inflación en Argentina para marzo, en un mes que ya venía cargado por el inicio del ciclo lectivo, ajustes en servicios y mayor presión estacional sobre alimentos. En el mercado local, las naftas acumulan subas de entre 7% y 8% en lo que va de marzo, lo que amenaza con empujar el índice mensual nuevamente hacia la zona del 3%.

Ese frente se combina con una jornada clave para Finanzas. El Tesoro enfrenta este jueves vencimientos cercanos a los ARS 10 billones y buscará refinanciarlos en buena medida con títulos a tasa fija, variable y ajustados por inflación, en línea con la estrategia oficial de evitar que esos pesos queden liberados al mercado. La lógica es doble: sostener la desinflación y evitar que una mayor liquidez termine presionando sobre el dólar o los precios.

La cautela oficial tiene relación con el esquema monetario vigente. El Banco Central definió para 2026 una “re-monetización” gradual de la economía, con una expansión de la base monetaria atada a la recuperación de la demanda de dinero y a compras de divisas, pero sin resignar el objetivo de estabilización. En ese marco, parte de los pesos emitidos por intervención cambiaria vienen siendo absorbidos por colocaciones del Tesoro y otras herramientas de esterilización.

La tensión es evidente porque el Gobierno intenta desacelerar la inflación sin perder el ancla cambiaria. El tipo de cambio mayorista cerró el 11 de marzo en ARS 1.396,45, por debajo de la mediana de ARS 1.429 que el último REM del BCRA proyectaba para el promedio de marzo, lo que ayuda a moderar parte de la inercia inflacionaria. Pero ese alivio convive ahora con el encarecimiento del petróleo y su traslado parcial a surtidores.

El punto de partida tampoco es bajo. El BCRA reporta una inflación mensual de 2,9% y una variación interanual de 32,4% en sus indicadores publicados este mes, de modo que una aceleración en marzo complicaría la meta política de seguir perforando el piso del 3% antes del invierno. En el mercado, varias consultoras ya descuentan que el nuevo ajuste en combustibles, junto con educación, tarifas y alimentos, hará más difícil esa trayectoria.

Por eso la licitación de hoy adquiere un peso mayor que el habitual. Más que una operación de rutina, será una prueba de la capacidad oficial para seguir absorbiendo liquidez sin recalentar tasas ni dañar la recuperación. Con la nafta empujando desde abajo y el dólar todavía funcionando como principal ancla, el margen para errores se achica.