María Corina Machado llega a Chile para la investidura de Kast y un encuentro con migrantes venezolanos

Además de asistir al cambio de mando, Machado convocó para el jueves por la tarde a un encuentro con la comunidad venezolana en Paseo Bulnes, en el centro de Santiago

La líder opositora venezolana María Corina Machado llegó a Chile para asistir este miércoles a la ceremonia en la que Gabriel Boric entregará la presidencia a José Antonio Kast, en una visita que también incluye un acto con venezolanos residentes en Santiago y varias actividades públicas en la capital. Su presencia figura entre los invitados internacionales al cambio de mando, donde Kast recibirá el cargo en el Congreso en Valparaíso.

El viaje tiene un peso político adicional porque será una de las primeras apariciones públicas de Machado en América Latina desde que salió de Venezuela el año pasado y desde que recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. La oposición venezolana confirmó que su agenda en Chile abarca el 11 y 12 de marzo, mientras el Comité Noruego del Nobel la identifica como la laureada de 2025 por su labor en favor de una transición democrática en Venezuela.

Además de asistir al cambio de mando, Machado convocó para el jueves por la tarde a un encuentro con la comunidad venezolana en Paseo Bulnes, en el centro de Santiago. Medios chilenos reportaron también que participará en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo y que recibirá un reconocimiento del municipio de Santiago.

En entrevistas publicadas en Chile antes del viaje, Machado elogió a Kast y vinculó su visita con la crisis venezolana y su impacto regional. “El Presidente Kast entiende muy bien la naturaleza del régimen que existe en Venezuela y el daño que le ha hecho no solamente a los venezolanos, sino a toda la región”, dijo en declaraciones reproducidas por su partido y por medios chilenos. En otra entrevista afirmó sentir “un enorme aprecio” por el presidente electo, quien, según dijo, insistió en invitarla especialmente a la ceremonia.

La visita ocurre en un momento particularmente sensible para Chile, que alberga a la mayor comunidad venezolana en el país. Datos oficiales publicados por el INE y el Servicio Nacional de Migraciones mostraron que los venezolanos eran el principal grupo extranjero residente en Chile, con más de 728.000 personas estimadas a fines de 2023. Ese peso demográfico ha convertido la migración venezolana en uno de los ejes del debate político chileno, especialmente en seguridad y control fronterizo.

Machado también llega con el caso Ronald Ojeda aún presente en la agenda bilateral. Reuters informó en 2025 que fiscales chilenos y la cancillería vincularon el secuestro y asesinato del exteniente venezolano en Santiago con una célula del Tren de Aragua que habría actuado por encargo político. La semana pasada, La Tercera reportó que la fiscalía chilena pidió a Estados Unidos interrogar a Nicolás Maduro en Nueva York en el marco de esa investigación.

Machado evitó especular públicamente sobre esa diligencia, pero sostuvo que quienes estuvieron en el poder en Caracas “tienen mucho que aportar” a la investigación, según declaraciones recogidas por la prensa chilena. Su paso por Santiago, por tanto, combinará un gesto político hacia el nuevo gobierno chileno con un intento de reforzar sus vínculos con una de las diásporas venezolanas más numerosas de la región.