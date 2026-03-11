Lula cancela su asistencia a la investidura de Kast ante la presencia de Flávio Bolsonaro

El giro se produjo horas después de que trascendiera que Flávio Bolsonaro, un probable rival de Lula en las elecciones presidenciales de octubre, asistiría al acto como invitado.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló a última hora el viaje que tenía previsto realizar a Chile para asistir este miércoles a la toma de posesión de José Antonio Kast, y será representado en la ceremonia por el canciller Mauro Vieira. La decisión fue comunicada por fuentes oficiales brasileñas, que atribuyeron el cambio a “motivos de agenda”.

La ausencia cobra relieve político porque Lula había confirmado pocos días antes que asistiría al cambio de mando en Valparaíso. La invitación había sido presentada por Itamaraty como parte de la relación institucional con Chile, pese a la distancia ideológica entre el mandatario brasileño y Kast, referente de la derecha chilena.

El giro se produjo horas después de que trascendiera que el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y posible rival de Lula en las elecciones presidenciales de octubre, acudiría al acto como invitado. El País informó que en Brasilia la coincidencia fue leída como políticamente incómoda para Lula, aunque el gobierno no vinculó públicamente ambos hechos.

Flávio Bolsonaro viene consolidando su candidatura como principal carta de la derecha brasileña para 2026. Una encuesta de Datafolha publicada la semana pasada mostró un empate técnico en una eventual segunda vuelta entre Lula y el senador, mientras Reuters había reportado ya en diciembre que el hijo del exmandatario había recibido el respaldo directo de su padre para lanzarse a la carrera presidencial.

Hasta antes de la cancelación, la presencia de Lula en Santiago había sido leída como un gesto de pragmatismo diplomático. A fines de enero, el presidente brasileño y Kast mantuvieron su primer encuentro bilateral en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Tras esa reunión, Kast dijo que el diálogo “trasciende cualquier diferencia política o ideológica” porque lo central era mejorar la vida de los ciudadanos.

El episodio se inscribe además en un contexto regional de creciente polarización. El fin de semana pasado, Donald Trump reunió en Florida a una docena de líderes latinoamericanos de derecha, en una señal del reordenamiento ideológico en la región, mientras gobiernos de izquierda como los de Brasil, Colombia y México quedaron fuera de esa convocatoria.

Pese a la cancelación, Brasil mantendrá representación de alto nivel en la ceremonia con Mauro Vieira, uno de los colaboradores más cercanos de Lula en política exterior. La fórmula busca preservar el vínculo con Santiago sin exponer al presidente brasileño en una ceremonia marcada por una lista de invitados y símbolos políticos incómodos para el Palacio del Planalto.