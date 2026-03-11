El Supremo de Brasil autoriza visita de asesor de Trump a Bolsonaro en prisión

Beattie fue designado a fines de febrero por el Departamento de Estado para un cargo sénior enfocado en Brasil

La Corte Suprema de Brasil autorizó que Darren Beattie, asesor de la administración de Donald Trump para asuntos vinculados a Brasil, visite al expresidente Jair Bolsonaro en prisión el próximo 18 de marzo, en una nueva señal de la dimensión internacional que ha adquirido el caso del exmandatario brasileño. La decisión fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, quien preside las causas ligadas al intento de revertir el resultado electoral de 2022 y a la condena de Bolsonaro por golpismo.

Según el fallo, Beattie podrá ingresar al complejo penitenciario de Brasilia entre las 8.00 y las 10.00 de la mañana y podrá hacerlo acompañado por un traductor, cuya identidad deberá ser informada previamente a las autoridades. La autorización respondió parcialmente al pedido de la defensa de Bolsonaro, que había solicitado adelantar la visita para los días 16 o 17 de marzo. De Moraes rechazó ese punto al sostener que no existía base legal ni circunstancia excepcional para alterar el régimen ordinario de visitas.

Beattie fue designado a fines de febrero por el Departamento de Estado para un cargo sénior enfocado en Brasil, en una decisión que ya había generado incomodidad en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El funcionario había acusado públicamente a Moraes de encabezar un sistema de censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores, una línea discursiva cercana a la de los sectores bolsonaristas que denuncian persecución judicial.

La visita también se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre Washington y el Supremo brasileño. En julio de 2025, la administración Trump sancionó a Moraes bajo la ley Magnitsky, acusándolo de abusos de poder y restricciones a la libertad de expresión. Esas sanciones fueron levantadas en diciembre, en medio de un acercamiento entre Trump y Lula y de negociaciones para rebajar fricciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

Bolsonaro cumple desde noviembre una condena de 27 años de prisión por su papel en la conspiración para desconocer la victoria electoral de Lula. Aunque sigue siendo la figura central de la derecha brasileña, su situación judicial ha acelerado la búsqueda de un relevo electoral dentro de su entorno político. En ese marco, medios brasileños y agencias internacionales han señalado el ascenso de su hijo Flávio Bolsonaro como posible candidato presidencial de la derecha para los comicios de octubre.

La autorización para la visita de Beattie abre ahora otro frente delicado para el gobierno brasileño: el vínculo entre el bolsonarismo y figuras de peso en la órbita de Trump, en momentos en que Brasil intenta estabilizar su relación con Washington sin reabrir el choque institucional que marcó buena parte de 2025.