Boric se despide del poder reivindicando su legado y asumiendo errores

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”, dijo Boric en un mensaje transmitido en vivo desde el palacio de La Moneda la noche del 10 de marzo

En su última cadena nacional antes de entregar este miércoles la banda presidencial a José Antonio Kast, el presidente chileno Gabriel Boric hizo un balance de su gestión, defendió avances en seguridad, pensiones y salud, y asumió responsabilidad política por dos de los episodios más dañinos del tramo final de su mandato: el manejo del caso Monsalve y la frustrada compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”, dijo Boric en un mensaje transmitido en vivo desde el palacio de La Moneda la noche del 10 de marzo. En uno de los pasajes más sensibles del discurso, agregó: “Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. En ambos asumo la responsabilidad”. Luego defendió la figura del exmandatario socialista: “La dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pueda haber cometido”.

La referencia apuntó a una controversia que golpeó con fuerza a La Moneda. El plan oficial para adquirir la vivienda de Allende en la calle Guardia Vieja y convertirla en una casa-museo quedó abortado al detectarse incompatibilidades legales, ya que entre los propietarios figuraban entonces la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Allende, y la senadora Isabel Allende. Boric ya había reconocido en enero que existía una “incompatibilidad evidente” que no fue advertida a tiempo.

El mensaje también buscó ordenar el cierre político de una administración que llega a su fin tras semanas de tensión con el equipo del presidente electo. Boric afirmó que habrá “un cambio de mando impecable” y sostuvo que tanto él como Kast saben que “Chile está primero”, en una señal de distensión después del choque entre ambos gobiernos por la información entregada durante la transición sobre un proyecto de cable submarino con China. Ese episodio llevó a Kast a suspender reuniones bilaterales de coordinación y a acusar falta de transparencia del gobierno saliente.

Horas antes de la cadena, Boric había encabezado la inauguración de una comisaría en Maipú y volvió a poner el foco en seguridad, un área que terminó dominando la discusión pública durante su mandato. En paralelo, usó su cuenta en X para lanzar una última crítica internacional desde la presidencia, esta vez contra Donald Trump, al cuestionar una frase burlona del republicano sobre la guerra con Irán. “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía... la banalidad del mal”, escribió.

Boric dejará el cargo con 40 años, cuatro después de haber llegado a La Moneda como uno de los presidentes más jóvenes de la historia chilena. Su salida coincide con la llegada de Kast, que asumirá en medio de fuertes expectativas sobre seguridad, migración y economía, abriendo un giro político marcado hacia la derecha.