Milei: “Soy el presidente más sionista del mundo”

Las declaraciones sobre Irán tienen una carga especial en Argentina por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994

El presidente argentino Javier Milei afirmó en Nueva York que es “el presidente más sionista del mundo” y ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel durante una intervención en Yeshiva University, una de las principales escalas de una gira en Estados Unidos que también incluyó actividades con inversores en el marco de “Argentina Week.” La universidad informó que el acto formó parte de una visita de tres días centrada en liderazgo económico y respaldo a Washington e Israel en la guerra con Irán.

Según asistentes a la coinferencia, Milei dijo ante el auditorio: “Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”. En la misma presentación agregó: “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos”, en referencia a Irán, y añadió que Argentina tiene “una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”.

El paso por Yeshiva se produjo antes de su exposición ante ejecutivos e inversores en la sede de JPMorgan en Manhattan. Milei llegó a Nueva York para intentar sostener el relato de recuperación económica argentina en medio de un contexto externo más adverso, con la guerra en Irán, el alza del petróleo y una mayor aversión global al riesgo que golpea a los mercados emergentes.

La visita volvió a mostrar una política exterior particularmente cercana a Israel. Yeshiva University destacó en su comunicado que Milei ha expresado respaldo público al Estado israelí en foros internacionales y recordó su visita al Muro Occidental al inicio de su presidencia. En 2025, el mandatario anunció el traslado de la embajada argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén para 2026, una decisión que profundiza ese giro diplomático.

Las declaraciones sobre Irán tienen una carga especial en Argentina por los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994. En 2024, la justicia argentina responsabilizó a Irán por el ataque a la AMIA, que dejó 85 muertos, mientras que una causa posterior habilitó un juicio en ausencia para varios acusados iraníes y libaneses.

Tras su agenda en Nueva York, Milei prevé continuar la gira en España. EFE informó que participará el 14 de marzo en el Madrid Economic Forum, donde volverá a cerrar el encuentro, después de que tanto su cuenta en X como la organización del evento anticiparan su presencia.