Lula advierte que Brasil debe prepararse para defenderse ante tensiones globales

“Si no nos preparamos para defendernos, en cualquier momento nos invaden”, dijo Lula durante la visita oficial de Ramaphosa

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este lunes que su país debe prepararse para defenderse frente a posibles amenazas externas, en medio de un escenario internacional cada vez más tenso, durante una comparecencia conjunta con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en Brasilia.

“Si no nos preparamos para defendernos, en cualquier momento nos invaden”, dijo Lula durante la visita oficial de Ramaphosa al Palacio de Planalto, en declaraciones que subrayan la preocupación del gobierno brasileño por la evolución del contexto geopolítico regional y global.

El mandatario brasileño planteó la necesidad de reforzar la cooperación en materia de defensa entre Brasil y Sudáfrica, dos de las mayores economías del hemisferio sur. Según explicó, ambos países deberían explorar la posibilidad de desarrollar conjuntamente capacidades industriales y tecnológicas en el ámbito militar.

“Necesitamos combinar nuestro potencial y ver qué podemos producir juntos. No necesitamos seguir comprando armas a los grandes proveedores internacionales; podemos producirlas nosotros mismos”, afirmó Lula durante la conferencia de prensa conjunta.

El presidente añadió que los países del sur global deben asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad. “Necesitamos convencernos de que nadie nos ayudará excepto nosotros mismos”, señaló.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión internacional. La reciente incursión militar estadounidense en Venezuela y la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán han generado preocupación en varias capitales latinoamericanas sobre los riesgos de escalada regional.

A pesar de ello, Lula insistió en que América Latina sigue siendo una región relativamente pacífica. “Somos una región de paz, sin armas nucleares, donde utilizamos drones para la agricultura, la ciencia y la tecnología”, afirmó.

Brasil dedica alrededor del 1% de su producto interno bruto al gasto en defensa, aproximadamente la mitad del promedio mundial. Según reportes de la prensa brasileña, las Fuerzas Armadas presentaron recientemente al gobierno un plan que estima inversiones de unos 450.000 millones de reales (alrededor de US$85.000 millones) para fortalecer la capacidad de defensa del país frente a amenazas externas.

Durante la visita oficial, Lula también destacó el potencial estratégico de los minerales críticos y las tierras raras que poseen Brasil y Sudáfrica. Señaló que su gobierno busca impulsar la industrialización de esos recursos dentro del propio país, en lugar de exportarlos como materias primas.

“Ya hemos advertido al mundo que el viejo modelo de extracción de recursos naturales terminó”, dijo. “Queremos participar en el proceso de transformación y que ocurra aquí en Brasil”.

Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado interés en las reservas brasileñas de tierras raras, mientras que el gobierno de Lula ha firmado acuerdos de cooperación en este sector con India y Corea del Sur.