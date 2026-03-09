Reino Unido advierte más inflación y apoya liberar reservas de petróleo en por conflicto en Medio Oriente

La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, dijo este lunes que el Reino Unido está dispuesto a apoyar una liberación coordinada de reservas internacionales de petróleo si la crisis en Medio Oriente sigue presionando los precios de la energía, aunque por ahora no se ha adoptado una decisión formal en el G7. Reeves hizo el anuncio después de participar en una reunión virtual de ministros de Finanzas del grupo, en medio del repunte del crudo por la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz. Reuters informó que la opción discutida es una liberación conjunta de reservas de emergencia bajo el marco de la Agencia Internacional de la Energía.

La funcionaria dijo ante la Cámara de los Comunes que una prioridad inmediata es garantizar que el petróleo pueda transitar con seguridad por Ormuz, una ruta clave para el suministro global. También señaló que Londres, uno de los principales centros mundiales de seguros marítimos, está en contacto con el sector ante el aumento del riesgo para la navegación comercial. Reuters reportó que Reeves sostuvo que el Reino Unido “stands ready to support a coordinated release” de reservas colectivas si fuera necesario.

Pese al deterioro del escenario externo, Reeves afirmó que el mercado financiero británico sigue funcionando con normalidad. Advirtió, sin embargo, que la inflación probablemente aumentará en los próximos meses como consecuencia del shock energético y de la volatilidad internacional. Ese mensaje se produjo después de varios días de subas en el petróleo y el gas, que reavivaron temores sobre el costo de vida en Europa.

En el plano doméstico, la ministra confirmó que el tope regulado de las tarifas energéticas no subirá en abril. De hecho, el regulador Ofgem ya fijó para el período del 1 de abril al 30 de junio de 2026 un límite anual de £1.641 para un hogar típico con débito directo, por debajo de las £1.758 vigentes entre enero y marzo. Ofgem describió el cambio como una caída de 6,6%, equivalente a cerca de £10 menos por mes para un consumidor promedio.

El debate sobre una eventual utilización de reservas estratégicas sigue abierto entre los países industrializados. En el G7 había acuerdo general en no activar todavía una liberación inmediata, aunque los ministros dejaron abierta esa posibilidad si el mercado se deteriora más o si el bloqueo de Ormuz se prolonga. La próxima ronda de consultas energéticas entre los países del grupo está prevista para esta semana.