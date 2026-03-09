Pacto Histórico y Centro Democrático encabezan el Senado colombiano tras las legislativas

El Pacto Histórico de Petro obtenía 22,84% de los votos para la Cámara Alta, por delante del 15,70% del Centro Democrático, de Uribe

El Pacto Histórico, la coalición de izquierda vinculada al presidente Gustavo Petro, y el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se perfilaban este domingo como las dos principales fuerzas del Senado colombiano para el período 2026-2030, de acuerdo con resultados preliminares del preconteo. El portal de resultados de la Registraduría presentó los datos oficiales en tiempo real, mientras medios locales reportaban que, en el boletín 25 del Senado, el Pacto Histórico sumaba 3.599.411 votos y el Centro Democrático 2.473.529.

Según ese mismo boletín, el Pacto Histórico obtenía 22,84% de los votos para la Cámara Alta, por delante del 15,70% del Centro Democrático. Detrás aparecían el Partido Liberal, con 1.840.821 votos; Alianza por Colombia, con 1.566.822; el Partido Conservador, con 1.516.850; y el Partido de la U, con 1.272.697. También figuraban con representación preliminar Cambio Radical-ALMA, Ahora Colombia y el Movimiento Salvación Nacional, que superaba el umbral del 3% con 555.632 votos, equivalentes a 3,52%.

De confirmarse en el escrutinio oficial, el resultado consolidaría al oficialismo como primera fuerza en el Senado y devolvería al uribismo el papel de principal bloque opositor en la cámara alta. Reuters señaló antes del cierre del conteo que los analistas esperaban un Congreso dividido entre cerca de dos decenas de partidos, un escenario que obligaría al próximo presidente a construir mayorías por coalición para aprobar su agenda.

La votación legislativa coincidió con consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales de cara a las elecciones de mayo. Reuters reportó que, con más del 86% del voto informado en esas consultas, la senadora Paloma Valencia se imponía en la primaria de la derecha, Roy Barreras en la de la izquierda y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López en la del bloque centrista.

La jornada transcurrió en calma. Reuters indicó que más de 246.000 efectivos de las fuerzas armadas y de la policía habían sido desplegados ante temores de posibles alteraciones por parte de grupos armados ilegales, mientras el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la transparencia del proceso después de que Petro cuestionara el software del conteo.

AP recordó que los colombianos eligieron un nuevo Congreso y participaron al mismo tiempo en una suerte de primaria de tres grandes coaliciones, en una votación vista como una antesala decisiva para la elección presidencial de mayo y para medir el peso real de las principales corrientes políticas del país.