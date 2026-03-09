Las marchas del 8M en Brasil, Argentina y Uruguay pusieron el foco en femicidios, ajuste y presupuesto público

Con pancartas que decían “No llegamos todas” y “Ni una hija menos, ni una madre rota más”, denunciaron los feminicidios diarios en Ciudad de México

Las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer en Brasil, Argentina y Uruguay dejaron este fin de semana una agenda convergente en el Cono Sur: rechazo a la violencia machista, reclamos por políticas públicas sostenidas y advertencias sobre el impacto de la crisis económica y los recortes estatales sobre la vida de las mujeres. En Brasil, las consignas se concentraron en el aumento de los femicidios; en Argentina, en la convocatoria a una protesta con paro contra el ajuste del gobierno de Javier Milei; y en Uruguay, en la exigencia de más presupuesto para combatir la violencia de género y retomar la discusión sobre violencia vicaria.

En Brasil, miles de mujeres marcharon en Río de Janeiro, São Paulo y otras ciudades con una consigna repetida en pancartas y cánticos: “Parem de nos matar”. Associated Press señaló que las protestas estuvieron alimentadas por la indignación ante un caso de violación grupal en Copacabana y por el trasfondo de un aumento sostenido de la violencia de género. Las marchas también reclamaron el fin de la “epidemia de femicidios”, la ampliación del derecho al aborto y cambios en las condiciones laborales.

En Argentina, el eje estuvo puesto en la movilización trasladada al lunes 9 de marzo para combinar la protesta con un paro de actividades. La convocatoria principal en Buenos Aires fue organizada por Ni Una Menos, centrales sindicales como la CGT y la CTA, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La marcha fue planteada como una protesta contra la violencia machista, la precarización laboral y el desmantelamiento de políticas públicas de género bajo el gobierno de Milei. Página/12 había anticipado esa decisión en la semana previa, al explicar que el cambio de fecha buscaba darle mayor impacto sindical y político a la jornada.

En Montevideo, miles de mujeres marcharon por la avenida 18 de Julio con reclamos por justicia para víctimas de femicidio y violación, por la aparición de personas desaparecidas y por la erradicación de los estereotipos de género. Medios uruguayos reportaron además pedidos de “presupuesto justo” para la ley integral contra la violencia basada en género, cuya aplicación completa sigue limitada por falta de recursos, y consignas contra la violencia vicaria, instalada con más fuerza en la agenda pública uruguaya desde 2025. La diaria señaló que la movilización reunió a colectivos con reclamos diversos pero atravesados por una misma denuncia: las deudas del Estado con las mujeres.

En Chile, la marcha del 8M en Santiago estuvo marcada por la inminencia del cambio de mando presidencial. Unas 40.000 personas, según estimaciones de Carabineros citadas, se movilizaron desde Plaza Italia bajo la consigna “ni un paso hacia atrás, cien pasos hacia adelante”, en una jornada organizada por la Coordinadora Feminista 8M y atravesada por la preocupación ante la llegada a La Moneda de José Antonio Kast, quien asumirá el miércoles en reemplazo de Gabriel Boric. La convocatoria reunió a mujeres de distintas generaciones, organizaciones sociales, clubes deportivos y partidos políticos, con carteles críticos hacia el presidente electo y algunas integrantes de su futuro gabinete.