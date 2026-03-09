La Asamblea Legislativa de las Falklands conmemora el Commonwealth Day con un acto centrado en la juventud y los vínculos parlamentarios

La bandera de la Commonwealth ondea junto a la bandera de las Islas Falklands en Victory Green, lo que refleja nuestro orgullo de ser parte de la familia de naciones de la Commonwealth.

La Asamblea Legislativa de las Falklands conmemora este lunes el Commonwealth Day 2026 con una declaración pública que subrayó los vínculos del territorio con la red de países de la Commonwealth y el papel de las instituciones democráticas locales.

En el comunicado, difundido este 9 de marzo, la Asamblea destacó que la bandera de la Commonwealth ondeó junto a la bandera de las Falklands en Victory Green, como reflejo de “nuestro orgullo de ser parte de la familia de naciones de la Commonwealth”.

El texto recordó que la pertenencia a la Commonwealth conecta a the Falkland Islands con una red de 56 países “unidos por valores compartidos de democracia, derechos humanos y Estado de derecho”, en línea con la definición oficial del organismo.

La declaración también puso el foco en la dimensión parlamentaria de esa relación. Según la Asamblea, los legisladores electos de the Falklands participan, a través de la Commonwealth Parliamentary Association (CPA), en intercambios con parlamentarios de otros territorios y países miembros, compartiendo experiencias y construyendo lazos institucionales duraderos.

La CPA define ese trabajo como parte de su agenda de fortalecimiento democrático y de compromiso con las nuevas generaciones.

Uno de los ejes de la jornada fue la participación del FICS Youth Parliament, que este lunes celebró una sesión especial en la cámara legislativa, con jóvenes de the Islands formulando preguntas a los miembros electos. La Asamblea presentó la actividad como una forma de marcar la fecha con “el futuro de nuestra comunidad” involucrándose de forma directa con las instituciones democráticas que la representan.

Registros oficiales de la propia Asamblea muestran que el Youth Parliament (Parlamento de la juventud) ya ha tenido presencia en sesiones formales y actividades vinculadas a educación cívica durante los últimos años.

El presidente de la Asamblea Legislativa, MLA Jack Ford, dijo que el Día de la Commonwealth ofrece una oportunidad para celebrar “los lazos que nos conectan con amigos y socios alrededor del mundo”. Añadió: “Las Falkland Islands son pequeñas, pero a través de la Commonwealth formamos parte de algo mucho más grande: una comunidad construida sobre valores compartidos y respeto mutuo.”

La conmemoración en the Falklands coincidió con actos similares en toda la Commonwealth. La organización indicó que el Commonwealth Day 2026 se celebra el 9 de marzo y tiene como lema “Abrir juntos oportunidades para una Commonwealth próspera”. Para la Asamblea de las Islas, la fecha sirvió para enlazar esa agenda más amplia con dos ejes locales: la pertenencia institucional a la Commonwealth y la participación cívica de los jóvenes.