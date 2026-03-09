Falklands: científicos de Uruguay analizan biodiversidad costera en playas y arenas de las Islas

El equipo de investigadores trabajando y recogiendo muestras en playas de Falklands

El legislador electo de Falklands, MLA Lewis Clifton también se sumó a tareas en algunas zonas costeras

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Ciencias Marinas de la Facultad de Ciencias de la Universidad nacional de Uruguay (Universidad de la República) se encuentran en las Islas Falkland juntando muestras y realizando trabajos de campo como parte de un proyecto auspiciado y financiado por el Reino Unido, “Biodiversity assessment of Sandy beaches in the Falkland Islands.” (Evaluación de la biodiversidad en playas y dunas costeras de arena).

El proyecto internacional es financiado por el Biodiversity Challenge Funds, del programa Darwin Plus local e incluye a SAERI, Instituto de investigación medioambiental del Atlántico Sur, localizado en Falklands, y el Shallow Marine Surveys Group, originario de la Unión Europea.

El objetivo del proyecto es investigar como los humanos inciden sobre la naturaleza y vida silvestre de los ecosistemas en las arenas de playas y dunas adjuntas. Para las Falklands por ejemplo, el rol que desempeñan los pingüinos, (símbolo de las Islas) en la investigación y efectos en los ecosistemas, resulta crucial.

El equipo de investigadores uruguayos está encabezado por el Profesor Dr. Omar Defeo, becario de Pew, una eminencia en el efecto de las actividades humanas sobre poblaciones de invertebrados y en comunidades tales como la macro-fauna bentónica, en sistemas costeros de arenas tales como playas, dunas e interacción entre dunas y playas.

Similarmente en el desarrollo de prácticas de coadministración para mejorar el conocimiento y administración de especies capturadas, en función de la relación especial que brindan los mercados, el cambio climático y la gobernanza como elementos críticos para la sostenibilidad de la industria de pesca y conservación de la biodiversidad.

El equipo que acompaña al Profesor Defeo pertenece al Laboratorio de Ciencias Marinas de la Universidad de la República e incluye al Dr. Diego Lercari, Profesor Agregado; ⁠Dra. Eleonora Celentano, Profesora Asistente; Master en Ciencias Anita de Alava, Profesora Asistente; Dra Noelia Gobel de Investigación pos-doctoral y Licenciadas Sofía Bausero y Julieta Olade, ambas estudiantes para Doctorados.

El Laboratorio de Ciencias Marinas encara temas y especializa en Evaluación del impacto medio ambiental en ecosistemas costeros marinos; Estructura y funcionamiento de los ecosistemas costeros con énfasis en playas y dunas de arena; Evaluación de pesquerías en dimensiones ecológicas y socio-económicas bajo un enfoque de ecosistema, y la administración integral de ecosistemas e informados en un marco de sistemas socio-ecológicos.

El trabajo del equipo fue muy ponderado por el legislador de las Falklands, MLA Lewis Clifton, quien resaltó el increíble trabajo de campo desplegado por los uruguayos.

“El equipo supo aprovechar al máximo una racha de clima de las Falklands por demás generoso, y completaron un impresionante trabajo de campo en relevamientos costeros de arena de la Isla Este de las Falklands, incluyendo las playas de Bertha, Yorke Bay, Volunteer Point (tres playas), Long Beach, Eliza Cove, Rookery Bay, Surf Bay y varias costas de arena a lo largo o próximo al Cabo Pembroke.

“Entre todas esas tareas en arenas costeras, el equipo estuvo horas en el laboratorio procesando agua de mar y muestras de sedimentos. Un comienzo fantástico para el proyecto. Esta semana se focalizarán en más trabajos de laboratorio y la preparación de los necesarios permisos para transportar las muestras recogidas a la Universidad en Uruguay para un análisis más detallado. Un merecido y apreciado ‘bien hecho’ por parte de todos al equipo, por un comienzo con tanta polenta,…estamos muy ansiosos por saber cómo se desarrollará y que nos depara la próxima fase”!