El petróleo supera los US$ 100 por barril por la guerra en Medio Oriente y el bloqueo de Ormuz

Donald Trump reaccionó al repunte del crudo con un mensaje en Truth Social, en el que dijo que se trataba de “un precio muy pequeño a pagar” por la “seguridad y paz en América y en el mundo.”

Los precios del petróleo superaron este domingo los US$ 100 por barril en los mercados de futuros, en una suba que llevó al crudo a su nivel más alto desde 2022, impulsada por la continuidad del conflicto en Medio Oriente, el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz y nuevos recortes de producción en varios productores del Golfo. Reuters informó que el Brent llegó a US$ 111,04 por barril y el West Texas Intermediate (WTI) tocó US$ 111,24 en las primeras operaciones del día. AP situó luego al Brent en US$ 107,97 y al WTI en US$ 106,22, ambos con alzas superiores al 16% respecto del cierre previo.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial y también una porción relevante del comercio global de gas natural licuado. La interrupción del paso de buques cisterna volvió a concentrar la atención del mercado después de que la guerra entrara en su segunda semana y ampliara el riesgo sobre puertos, terminales y rutas marítimas del Golfo.

Las interrupciones ya afectan la oferta regional. Reuters reportó que Irak vio caer en torno a 70% la producción de sus principales yacimientos del sur, hasta unos 1,3 millones de barriles diarios desde 4,3 millones antes del conflicto, mientras las exportaciones también se redujeron con fuerza. AP agregó que Kuwait recortó preventivamente producción y refinación, y que Emiratos Árabes Unidos ajustó con cautela parte de su bombeo offshore ante las limitaciones de almacenamiento y embarque.

La escalada también alcanzó infraestructura energética dentro de Irán. La expansión de la guerra elevó el temor a interrupciones prolongadas del suministro, incluso aunque el conflicto se resolviera con rapidez, por los daños ya causados a instalaciones y por el mayor riesgo para la navegación comercial. Esa combinación de menor oferta, mayor costo logístico y prima geopolítica fue la que empujó con fuerza las cotizaciones del crudo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al repunte del crudo con un mensaje en Truth Social, en el que dijo que se trataba de “un precio muy pequeño a pagar” por la “seguridad y paz en América y en el mundo.” La suba del petróleo, sin embargo, ya empezó a trasladarse a otros mercados energéticos y a reforzar los temores inflacionarios en economías importadoras.

Para Argentina, un barril por encima de los US$ 100 mejora en principio el valor de las exportaciones de crudo, aunque también aumenta la presión sobre los combustibles y sobre los costos internos de energía. En paralelo, el encarecimiento del gas y de los fertilizantes derivado de la crisis en el Golfo añade presión sobre cadenas agrícolas y logísticas, un factor que varios mercados siguen de cerca mientras se evalúa cuánto tiempo puede mantenerse interrumpido el tránsito por Ormuz.