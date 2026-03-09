El comercio mundial de armas creció en 2021-25 impulsado por el fuerte aumento de la demanda europea

El volumen mundial de transferencias de armas mayores entre Estados aumentó 9,2% en el período 2021-25 frente a 2016-20, su mayor alza desde 2011-15, según datos publicados este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI). El cambio estuvo marcado sobre todo por el salto de las importaciones europeas, que crecieron 210% en ese lapso y convirtieron a Europa en la principal región receptora de armamento.

SIPRI señaló que los envíos a Ucrania desde 2022 fueron el factor más visible, pero no el único. “La mayoría de los demás Estados europeos también han empezado a importar significativamente más armas para reforzar sus capacidades militares ante una creciente amenaza percibida de Rusia”, dijo Mathew George, director del programa de transferencias de armas del instituto. Europa recibió 33% de las importaciones globales de armas en 2021-25, frente a 12% en el quinquenio anterior.

Tras Ucrania, los mayores importadores europeos fueron Polonia y el Reino Unido. Casi la mitad de las armas transferidas a los países europeos procedió de Estados Unidos, con 48% del total, seguido por Alemania con 7,1% y Francia con 6,2%. En paralelo, las importaciones conjuntas de los 29 miembros europeos actuales de la OTAN aumentaron 143% entre ambos períodos, con Estados Unidos como principal proveedor, por delante de Corea del Sur, Israel y Francia.

Estados Unidos amplió además su predominio como mayor exportador mundial. Sus ventas de armas subieron 27% entre 2016-20 y 2021-25 y su cuota del mercado global pasó de 36% a 42%, según SIPRI. Por primera vez en dos décadas, la mayor parte de las exportaciones estadounidenses fue a Europa, con 38%, por delante de Oriente Medio, con 33%. Arabia Saudita siguió siendo, no obstante, el principal receptor individual de armas estadounidenses.

Francia se mantuvo como segundo exportador mundial, con 9,8% del total y un aumento de 21% en sus exportaciones. Sus principales destinos fueron India, Egipto y Grecia. Rusia quedó en tercer lugar, pero con una caída de 64% en sus ventas y una cuota reducida a 6,8%, desde 21% en el período anterior. Alemania superó a China y pasó al cuarto puesto con 5,7% del total, mientras Italia escaló al sexto lugar tras un aumento de 157% en sus exportaciones. Israel elevó su participación global a 4,4% y superó por primera vez al Reino Unido.

Ucrania fue el mayor importador mundial de armas en 2021-25, con 9,7% del total. India ocupó el segundo lugar, con una baja marginal de 4%, y Arabia Saudita el tercero, con 6,8%. En Oriente Medio, las importaciones regionales cayeron 13%, mientras en América aumentaron 12%. En Sudamérica subieron 31%, con Brasil concentrando 60% de las importaciones regionales y un incremento de 150% frente al quinquenio anterior.