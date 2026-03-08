La Asamblea Legislativa de las Falklands destaca el papel de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer

La Asamblea Legislativa de las Falklands marcó este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con un mensaje centrado en el reconocimiento amplio a las mujeres de la comunidad, en una declaración firmada por las legisladoras Dot Gould y Cheryl Roberts. En el texto, las MLAs agradecieron a “madres, hijas, hermanas, amigas, colegas y vecinas” por aportar “fortaleza, cuidado e inspiración” a la vida de las Islands.

El pronunciamiento evitó poner el foco en figuras individuales y subrayó una idea de inclusión. “Hoy no se trata de destacar a unas pocas; es de vital importancia ser inclusivos con todas”, señalaron Gould y Roberts en la breve nota oficial difundida por la oficina de la Asamblea Legislativa.

Las dos MLAs añadieron que la fecha también debe servir para “escuchar, valorar y estar al lado de las mujeres cada día”, en el marco de un esfuerzo compartido por construir “una sociedad más justa y comprensiva”.

El mensaje fue emitido por dos integrantes de la actual Asamblea elegida en diciembre de 2025. Gould representa a Camp y encabeza la cartera de Salud y Servicios Sociales, mientras Roberts representa a Stanley y lidera la cartera de Comercio, Industria y Recursos Minerales.

La Asamblea Legislativa es el órgano unicameral de las Falklands y ejerce amplias competencias de autogobierno interno en el Territory.

La declaración coincidió con la conmemoración global del Día Internacional de la Mujer. Para 2026, Naciones Unidas y organismos vinculados a la campaña internacional han situado el foco en los derechos, la justicia y la acción para mujeres y niñas, en un contexto en que la jornada sigue combinando celebración, reivindicación y llamados a acelerar la igualdad.