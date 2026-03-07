Trump evita pronunciarse sobre informes que señalan a Rusia ayudando a Irán a localizar fuerzas estadounidenses

Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que Rusia podría estar ayudando a Irán a localizar buques de guerra, sistemas de radar e infraestructura de comunicaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rehusó este viernes comentar informes de medios locales según los cuales Rusia estaría proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las posiciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses en Oriente Medio.

“¡Qué pregunta tan tonta!”, respondió Trump a un reportero de Fox News durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios. “Estamos hablando de otra cosa”, añadió, sin abordar el fondo del asunto.

Según varios medios, entre ellos CNN y The Washington Post, que citan fuentes con acceso a informes de inteligencia estadounidense, Moscú habría compartido con Teherán imágenes satelitales y otros datos operativos sobre activos militares de EE.UU. en la región, constituyendo la primera señal de que Rusia busca involucrarse en el conflicto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue preguntado por los mismos reportes en la cadena CBS News. “El presidente es muy consciente de quién está hablando con quién. Estamos rastreando todo”, afirmó, sin confirmar ni desmentir los informes. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que el posible intercambio de inteligencia entre Moscú y Teherán “claramente” no está incidiendo en el desarrollo de la guerra.

Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que Rusia podría estar ayudando a Irán a localizar buques de guerra, sistemas de radar e infraestructura de comunicaciones, aunque no existe evidencia de que Moscú esté dirigiendo directamente los ataques iraníes.

La posible ventaja estratégica que supone para Irán el acceso a las capacidades satelitales rusas resulta significativa: el país persa solo dispone de unos pocos satélites militares propios, sin una constelación espacial comparable, mientras que Rusia cuenta con una red sofisticada de observación. Analistas consultados por medios estadounidenses señalaron que los ataques iraníes han resultado más precisos de lo esperado, con blancos concentrados en instalaciones de radar y comunicaciones, un patrón que recuerda a la campaña aérea rusa en Ucrania.

Rusia ha condenado los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, aunque ha moderado sus críticas hacia la administración Trump, en lo que analistas interpretan como un intento de preservar margen de maniobra diplomático de cara a las negociaciones sobre Ucrania. Moscú calificó los ataques estadounidenses e israelíes como un “acto no provocado de agresión armada”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reconoció en una entrevista esta semana que Rusia y China brindan a Irán apoyo “político y de otro tipo”, aunque declinó ofrecer detalles sobre la naturaleza de esa cooperación. La operación militar estadounidense contra Irán implica actualmente a más de 50.000 soldados, más de 200 aviones de combate y dos portaaviones, según el Comando Central de EE.UU.