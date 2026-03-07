Falklands publica lista de viáticos y gastos de legisladores electos durante 2025

Los legisladores electos de las Falklands recibían un salario de £ 45,000 desde 2017 y en diciembre se incrementó para £ 52.500

Tal cual indica el ordenamiento de las Islas Falkland, la Asamblea Legislativa hizo público los gastos generados por sus legisladores (ya sea por representación del cuerpo, viáticos o reclamos) durante el ejercicio 2025. De la misma surge que el legislador MLA Mark Pollard fue quien encabezó la lista, en tanto el menos dispendioso resultó ser MLA Jack Ford.

Asimismo, como hubo elecciones en diciembre, los gastos de los nuevos legisladores, en el corto plazo del 2025, se limitaron a £52 por cada uno de los ocho miembros atribuible a la utilización del teléfono.

Debe aclararse que los desembolsos que realizan los legisladores, ya sea localmente como en el exterior, en el cumplimiento de sus funciones son no imponibles, al igual que otros reclamos de gastos que puedan hacer.

Los integrantes del Legislativo de Falklands son pagos y recibieron cada uno de los ocho, durante 2025, ingresos por £45,000, vigente desde 2017 y que en diciembre se aumentó a £ 52.500 para 2025/26.

La lista hecha pública indica que el ex legislador MLA Mark Pollard durante el 2025 gastó £4,181 y £4,711.37, en alojamiento como en billetes de avión respectivamente. Adicionalmente presento gastos de Lavandería £108), alimentación £588.71 y £179.91 para la suscripción de una plataforma de IA.

El ex legislador John Birmingham fue quien más gastara en vuelos, £5,005, en tanto Pete Biggs en materia de alojamiento. £4,470.87. Igualmente tanto Pete Biggs como el reelecto Jack Ford fueron los únicos que no reclamaron por pagos de internet, mientras que sus colegas gastaron entre £577.50 y £742.50 por dicho servicio.

Resumiendo la totalidad de gastos no imponibles alcanzó £35,182.03. A su vez los seis legisladores que no lograron ser reelectos en diciembre recibieron un bono no reintegrable para reacomodarse, pero si imponible de £7,500, sumando un desembolso de £45,000.

Adicionalmente los ocho miembros de la anterior Asamblea Legislativa recibieron un bono de finalización de ejercicio, de entre £1,693.55 y £6,169.35, con un desembolso total de £26,326.59.

En otras palabras durante el 2025 los legisladores electos de Falklands fueron pagos £363,104.87 por concepto de salarios, en tanto la mayoría de ellos recibió ingresos sujetos a impuestos de unos £42,580.65.

Los legisladores nuevos, emergentes de la elección de diciembre pasado, recibieron £2,822.58 cada uno. Por su parte el gobierno de las Islas realizó en 2025 aportes por £38,016.85 a título de jubilaciones y pensiones de los legisladores.

A continuación Lista de pagos no imponibles realizados por el gobierno de las Islas, y reclamos no imponibles elevados por los legisladores durante 2025.

Teslyn Barkman: £829.41

Pete Biggs: £10,312.98

John Birmingham: £8,041.22

Jack Ford: £500.60 (reelecto)

Mark Pollard: £11,927.35

Leona Roberts: £1,079.10

Gavin Short: £1,113.86

Roger Spink: £1,065.50 (reelecto)

(Electos diciembre 2025)

Stacy Bragger: £52

Lewis Clifton: £52

Dean Dent: £52

Michael Goss: £52

Dot Gould: £52

Cheryl Roberts: £52

(Fuente; Penguin News)