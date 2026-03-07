Falklands, autorizan perforaciones exploratorias por diamantes

Se piensa operar con drones magnéticos, con capacidad de relevamientos electromagnéticos junto a un radar de nueva tecnología penetrante de tierras

Una empresa minera, de reciente creación especializada en la búsqueda de oro y otros metales preciosos ha sido autorizada para realizar una serie de perforaciones exploratorias en una de las grandes estancias de las Islas Falkland.

Warrah Resources Limited, (nombre en honor al canino que alguna vez habitara las Islas) hizo la solicitud ante la Comisión de Planificación y Construcción, la cual derivó el tema al Consejo Ejecutivo de las Islas, pues es el órgano que decide en materia de minerales, La intención original de la empresa es la de realizar 27 perforaciones exploratorias en Goose Green, tras la búsqueda de diamantes.

La perforación exploratoria se desarrollará en un período de ocho meses utilizando una pequeña perforadora de superficie para dichos derivados del carbón. El núcleo recuperado de 47 milimetros de diámetro será entonces evaluado apelando todo un abanico de métodos, para determinar materiales específicos y depósitos de minerales.

Los lugares marcados a perforar y las profundidades se basan en información geológica obtenida en anteriores campañas de perforación. La solicitante ha confirmado que las profundidades finales y collares diametrales pueden variar dentro de las zonas definidas a medida que avanzan las peforaciones y se accede a nueva información,

Un Plan de Administración Medioambiental, EMP, ha sido preparado por el solicitante en respaldo de los trabajos propuestos y ha sido elevado a los correspondientes departamentos del gobierno de las Islas para su análisis primario.

Finalmente la autoridad de la Comisión de Planificación concluyó que la exploración minera propuesta puede causar impactos localizados, pero ninguno tan suficientemente significativo como para requerir la confección de un nuevo Plan de Administración Medioambiental, y con cualesquiera de los efectos, si los hubiere, serán administrados mediante las condiciones de Planificacion.

La empresa en cuestión se define focalizada en las Islas Falkland del momento que sus Directores cuentan con signficativo conocimiento y experiencia sobre esos suelos y tierras.

También afirman que oro fue descubierto por primera vez en Falklands en 1999, y el consiguiente seguimiento confirmó la existencia de ocurrencias reiteradas del metal hasta el 2007. Empero las técnicas de exploración de ese entonces eran insuficientes para suministrar un relevamiento sub-suelos lo suficientemente detallado y con los necesarios objetivos como para perforaciones certeras, ante todo por la gruesa capa de turba presente en muchas áreas de las Falklands.

Por eso la empresa Warrah Resources se ha asegurado licencias de exxploración exclusivas del gobierno de las Islas en significativas proporciones de la masa de tierra, tanto en la isla Este como Oeste de las Falklands.

Los Directores creen que con la aplicación de mecanismos geofísicos avanzados tales como drones magnéticos con capacidad de relevamientos electromagnéticos junto a nueva tecnología penetrante de radar permitirá reducir considerablemente los riesgos de futuras exploraciones mediante el suministro de imageneología bajo tierra en áreas consideradas prioritarias.

Finalmente en enero del 2024 la empresa pudo anunciar que había conseguido una inversión de Fortuna Ltd., una de las pesqueras privadas más importantes de las Islas, lo cual asegura los fondos necesarios para la ronda inicial del programa de trabajo. De confirmarse resultados alentadores Warrah Resources tiene previsto avanzar con la perforación exploratoria hacia fines del 2025.