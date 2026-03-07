El conflicto de las Falklands será reexaminado en una conferencia de la Universidad de Manchester

El profesor Sir Lawrence Freedman, profesor emérito de Estudios de Guerra en el King’s College London, se desempeñó como historiador oficial de la campaña de las Falklands.

La Universidad de Manchester organizará el próximo mes de abril una importante conferencia sobre el conflicto de las Falklands, que se celebrará el jueves 16 y viernes 17. Han pasado 44 años desde la guerra, pero el conflicto sigue resonando profundamente tanto en el Reino Unido como en Argentina.

Para los británicos, el archipiélago —antes poco conocido y distante— se convirtió en un símbolo del orgullo nacional y de la fortaleza militar del Reino Unido frente al declive de su influencia postimperial. Para los argentinos, las islas siguen siendo un símbolo unificador de la identidad nacional bajo la llamada “causa Malvinas”.

Ahora, mientras se aproxima el 45º aniversario del conflicto, el encuentro propone revisar sus historias, legados y una serie de interrogantes desde múltiples perspectivas: ¿cuál es la importancia y el legado del conflicto 44 años después? ¿Cómo han sido representados desde entonces los trabajos académicos y populares sobre la guerra y la disputa territorial en curso? ¿Cuál es el estado actual y el alcance futuro de un campo académico emergente sobre Falklands/Malvinas?

La conferencia mostrará un interés particular —aunque no exclusivo— en la cobertura mediática y los aspectos militares del conflicto y sus consecuencias posteriores.

El evento busca ampliar el éxito de la conferencia celebrada en la Universidad de Manchester en 2019, y ofrecerá un espacio para que veteranos de ambos bandos, académicos consolidados e independientes, investigadores jóvenes y estudiantes de posgrado compartan ideas y presenten sus investigaciones en un entorno interdisciplinario y de apoyo.

Asimismo, el encuentro pretende reunir a investigadores del noroeste de Inglaterra y de otras regiones, e incluso impulsar la creación de una posible “Red Falklands/Malvinas” que promueva futuros proyectos y publicaciones a medida que se acerque el 45º aniversario del conflicto.

Con el objetivo de presentar visiones desde ambos lados de la guerra, la conferencia contará con oradores principales como el profesor Sir Lawrence Freedman, profesor emérito de Estudios de Guerra en el King’s College London y una de las principales autoridades en teoría estratégica, historia internacional y política nuclear. Freedman fue además historiador oficial de la campaña de las Falklands y asesor en importantes investigaciones de defensa del Reino Unido.

También participará la profesora Virginia Gamba, alta funcionaria de Naciones Unidas y representante especial para los niños y los conflictos armados, con más de tres décadas de experiencia global en desarme, construcción de paz y seguridad humana.

Otro de los ponentes será el contralmirante Jeremy Larken DSO, submarinista de la Guerra Fría y alto comandante de la Royal Navy, quien desempeñó un papel operativo clave durante la campaña de las Falklands como capitán del HMS Fearless y jefe de Estado Mayor del comodoro Michael Clapp, comandante de la fuerza marítima anfibia.

En conjunto, los oradores aportan una amplia gama de perspectivas sobre guerra, diplomacia y toma de decisiones estratégicas al más alto nivel.

“La conferencia es una oportunidad para escuchar investigaciones de primer nivel sobre el conflicto y también para preservar valiosas historias orales de veteranos de ambos bandos, que de otro modo podrían perderse para la historia. Además, permitirá a los estudiantes de la Universidad de Manchester y de otras instituciones contribuir a dar forma a la próxima generación de estudios sobre el conflicto Falklands/Malvinas”, señaló la doctora Louise Clare, organizadora de la conferencia y profesora de Historia Británica Moderna.

El programa completo de la conferencia y la información sobre entradas pueden consultarse en www.fm44conference.com. También se puede seguir la cuenta @fm44conference en X (Twitter) y @fm44conference.bsky.social en Bluesky.

Los patrocinadores del evento son la British Commission for Military History (BCMH), la Society for Latin American Studies (SLAS) y el Student Enhancement Fund de la Universidad de Manchester.