Ecuador y EE.UU. destruyen campamento de disidentes de las FARC en la Amazonia

La operación, ejecutada en el cantón de Cacales, fue la primera acción militar conjunta anunciada oficialmente entre los dos países en suelo ecuatoriano

Las fuerzas armadas de Ecuador y Estados Unidos bombardearon y destruyeron el martes un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la extinta guerrilla colombiana de las FARC, en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, confirmaron ambos gobiernos este viernes.

La operación, ejecutada en el cantón de Cacales, fue la primera acción militar conjunta anunciada oficialmente entre los dos países en suelo ecuatoriano. Según el Ministerio de Defensa de Ecuador, el campamento estaba vinculado al cabecilla conocido como 'Mono Tole' y contaba con capacidad para “entrenar hasta cincuenta narcotraficantes”.

Para la operación se desplegaron aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales y drones, con el fin de ubicar con precisión la infraestructura criminal antes de su destrucción. Las autoridades ecuatorianas no precisaron si se realizaron arrestos ni especificaron la naturaleza del apoyo operativo estadounidense.

“Y este es solo el inicio. Los vamos a encontrar… hasta por debajo de las piedras”, declaró el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Sean Parnell, confirmó la participación estadounidense a través de redes sociales. “A pedido de Ecuador, el Departamento de Guerra de EE.UU. ejecutó una acción dirigida para avanzar en el objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas”, escribió Parnell, añadiendo que la operación “envía un mensaje claro: las redes narcoterroristas no hallarán refugio en nuestro hemisferio”.

El Comando Sur de Estados Unidos calificó las operaciones, iniciadas el 3 de marzo, como “un poderoso ejemplo del compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo”.

La colaboración se enmarca en los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad que permiten el intercambio de información estratégica y el fortalecimiento de capacidades contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, según precisó el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

Los Comandos de la Frontera son uno de los tres grupos disidentes de las FARC designados como organizaciones terroristas por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024, cuando declaró un estado de conflicto armado interno ante la peor crisis de violencia en la historia del país. El grupo es responsable de la muerte de once militares ecuatorianos en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal en mayo de 2025, en la zona de Alto Punino, entre las provincias de Orellana y Napo.Según las autoridades, los Comandos de la Frontera habrían establecido además vínculos con Los Lobos, la organización criminal más poderosa de Ecuador, para operar conjuntamente en enclaves de minería ilegal como el de Alto Punino.

Estados Unidos se ha consolidado como el principal socio estratégico de Quito en su campaña de seguridad, que ha situado a Ecuador a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.