Trump recibe a Messi en la Casa Blanca durante homenaje al Inter Miami

Lionel Messi visitó este jueves por primera vez la Casa Blanca junto al plantel de Inter Miami, recibido por el presidente Donald Trump en una ceremonia en honor al club por su título en la MLS Cup 2025, logrado en diciembre con una victoria 3-1 sobre Vancouver Whitecaps.

Trump presentó la visita como un hecho inédito al decir: “It’s my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before, welcome to the White House, Lionel Messi.” Reuters también reportó que el mandatario dijo que no sabía que Messi asistiría hasta que su hijo Barron se lo comentó.

El evento tuvo un tono deportivo, aunque por momentos derivó hacia otros asuntos políticos e internacionales. Messi no habló durante la ceremonia y Trump intercaló comentarios sobre Irán, Venezuela, Cuba y aranceles, mientras mantenía el foco principal en el campeón de la liga estadounidense.

Messi entregó a Trump un balón rosa conmemorativo, mientras que la delegación de Inter Miami también le obsequió una camiseta con el número 47 y un reloj en el color distintivo del club. Entre los presentes estuvieron también Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, el entrenador Javier Mascherano, el comisionado de la MLS Don Garber y el copropietario del club Jorge Mas.

Trump elogió a Messi por su impacto en el fútbol de Estados Unidos y por haber elegido Miami en esta etapa de su carrera. “You could have chosen any team in the world, and you chose to go to Miami,” dijo, antes de felicitarlo por haber llegado al club “and won” bajo una presión que definió como excepcional.

La visita también marcó la primera vez que Messi acudió a la Casa Blanca. AP recordó que el argentino había sido invitado en enero de 2025 a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad durante la administración de Joe Biden, pero no asistió por un problema de agenda.