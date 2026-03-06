Falklands, equipo mixto de esquila y auxiliares de lanas descollan en competencia mundial de Nueva Zelanda

El equipo, Adam Dickson, Pilar Castro, Gerente del grupo Richard Short, Talia Jones and Evan Jones (Foto FB)

Esquiladores de las Islas Falkland, tanto mujeres como hombres han tenido un desempeño tan destacado como meritorio en la competencia de Tijeras Doradas, que se está desarrollando esta semana, hasta el sábado, en la localidad de Masterton, Nueva Zelanda.

En representación de las Islas participan Adam Dickson, Evan Jones, junto a Pilar Castro y Talia Jones que participan de los ultimos dos días de rondas previo a los anuncios de ganadores finlaes el sábado 7 de marzo.

Se trata de una competencia internacional que atrae a la mayoría de países ovejeros del mundo, más de cincuenta, ya sea con equipos nacionales pero también de presentación independiente. En esta edición ha participado también un esquilador representante de Mongolia.

En el caso de Falklands, Adam arrasó entre sus pares en una increíble demostración que le permitió ocupar un segundo lugar entre los 51 participantes, en tanto Evan alcanzó también la meritoria posición 17.

Las manipuladoras de lana asimismo lucieron en muy buenas colocaciones, Pilar clasificó en el lugar 18 en una de las rondas calificadoras en tanto Talia se ubicó 15, en la ronda abierta y 16 en la ronda Mundial de manipuladoras de lana, entre 36 competidoras. Pilar dijo sentirse “muy emocionada con los resultados” y “ubicarme entre las veinte mejores es uno de mis sueños hecho realidad, y un recuerdo que nunca podré olvidar”, dijo al referirse al titulo mundial.

Apuntó también que ha estado trabajando en la industria de manipulación y clasificación de lanas desde hace diez años, y le ha permitido competir en Nueva Zelands, Escocia, Francia y ahora nuevamente en Nueva Zelanda.

“Es la cuarta vez que represento mundialmente a las Falklands y me hace sentir muy apasionada y emocionada no solo por lo que significa sino también por toda la gente que conoces y haces amistad, una de las razones por las cuales tanto amo este trabajo”.

En cuanto a resultados de la competencia, por el momento el representante de Irlanda, Joseph Scahill y un jovencito de Gales ganaron la copa Tijeras Doradas en las categorías intermedia y junior respectivamente, mientras que la canadiense, Isabelle Joiner quien se presentara como independiente, levantó la Copa a la mejor Novicia, manipuladora de lanas.

El neocelandés Sam Lawson ganó el titulo de mejor esquilador Novicio y el de Junior manipuladora de lana fue para su compatriota Leah Taimanu, y en la categoría mayor de manipuladora/auxiliar de lanas fue para Lucy Elers, también de los anfitriones de la competencia internacional.