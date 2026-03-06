Falklands, avanzan la petrolera Navitas y legislacion para protección del medio ambiente

Legisladora MLA Cheryl Roberts alienta a la comunidad a una revisión profunda de la legislación propuesta, a elevarse para su aprobación en abril

La industria de hidrocarburos en las Islas Falkland se encuentra en pleno desarrollo. No solo Navitas, la petrolera israelí-británica principal operadora del prometedor desarrollo de Sea Lion en aguas al norte de las Islas,ha adquirido para operar un cuadrante adyacentde hacia el oeste, sino que además el Legislativo electo de las Islas ha publicado un proyecto de ley, para consideración y consulta de la ciudadanía, mediante el cual las petroleras offshore deben contribuir hacia proyectos medio-ambientales en las Islas.

La propuesta a aplicarse denominada, Offshore Petroleum Bill 2026, (Fondo para contener el impacto al medio ambiente) fue aprobada para su publicación por el Consejo Ejecutivo el 24 de febrero y se detalló en el Suplemento No 2 de la Gaceta Oficial de las Islas el 28 de febrero.

Si la propuesta es finalmente aprobada, creará un Fondo, tipo fideicomiso para contener el impacto al medio ambiente de petroleras offshore, y se espera poder establecerlo más tarde en el correr de este año. Dicho fondo/fideicomiso recibiría pagos fruto de las licencias que gozan las petroleras, vinculados al nivel de emisiones de carbono generados por sus proyectos.

Una vez operativo dicha figura invitará a solicitantes en apoyo de iniciativas en favor del medio ambiente. Estas podrían incluir proyectos que protegen o promueven la vida silvestre/natural, reducen o capturan las emisiones de carbono y restituyen los suelos erosionados de las Islas.

El Proyecto de legislacion ha sido publicado en la Gaceta para una primera lectura, dando tiempo suficiente a la opinion publica para que haga sus presentaciones u observaciones, previo a su presentación ante la Asamblea Legislativa en abril del 2026.

Cualquier persona, grupo, que desee hacer algun comentario sobre las propuestas dirigirse por correo electrónico a info@mineralresources.gov.fk, o escriban directamente al Departamento de Recursos Minerales, Bypass Road, Stanley. El plazo para las presentaciones es hasta el 22 de marzo inclusive.

La legisladora MLA Chery Roberts, quien tiene bajo su área de responsabilidad el Dpto de Recursos Minerales dijo al respecto, “El proyecto de ley representa un paso importante en asegurarnos que nuestra potencial industria de hidrocarburos contribuya directa y con transparencia a la protección y promoción del medio ambiente de las Islas Falkland”

“Resulta vital que esta legislación sea tanto robusta como adecuada para su propósito, y por eso estamos deseosos de escuchar opiniones de la comunidad antes de su presentación ante la Asamblea Legislativa para una segunda lectura en abril próximo.

“Aliento encarecidamente que quien tenga un interés en nuestro medio ambiente, en el sector de hidrocarburos, o la sostenibilidad de las Islas Falkland a largo plazo, que revean el proyecto de ley y nos envíen sus puntos de vista.

“El aporte de la opinión pública ayudará a que el Fondo/fideicomiso nos brinde beneficios a largo plazo para las actuales y futuras generaciones,” concluyó MLA Cheryl Roberts. (Fuente Penguin News)