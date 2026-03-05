Trump reunirá en Florida a 12 líderes latinoamericanos afines en foro sobre seguridad

El encuentro se celebrará tras una semana en la que altos funcionarios de Trump endurecieron públicamente su discurso sobre América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el 7 de marzo en Doral, Florida, a líderes de 12 países de América Latina y el Caribe en la llamada Shield of the Americas Summit, una cita que la Casa Blanca presenta como un foro sobre seguridad, migración y cooperación hemisférica. La reunión llega en medio de una ofensiva diplomática y militar de Washington en la región y semanas antes de un viaje de Trump a China.

Según la lista divulgada por la Casa Blanca, entre los asistentes estarán Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, Rodrigo Chaves, Luis Abinader, José Raúl Mulino, Santiago Peña, Mohamed Irfaan Ali, Kamla Persad-Bissessar y Nasry Asfura. También figuran el boliviano Rodrigo Paz y el chileno José Antonio Kast, presidente electo de Chile, mientras Gabriel Boric sigue formalmente en el cargo hasta el 11 de marzo. Del lado estadounidense participarán Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono Pete Hegseth, el secretario de Comercio Howard Lutnick y el representante comercial Jameson Greer.

Entre las ausencias más visibles están México, Brasil y Colombia, tres de los países con mayor peso geopolítico de la región. Tampoco aparecen en la lista Venezuela, Uruguay, Guatemala, Nicaragua y Perú. La exclusión de varios gobiernos de centroizquierda o izquierda refuerza la lectura de que Washington busca consolidar un bloque de aliados ideológicamente cercanos.

La portavoz Karoline Leavitt dijo que Trump hablará con mandatarios “que han formado una coalición histórica para trabajar juntos en combatir pandillas y cárteles criminales” y para enfrentar “la migración ilegal y en masa” en el hemisferio occidental. Otra vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, señaló que la cita buscará rubricar la llamada Doral Charter, destinada a afirmar el derecho de los pueblos del hemisferio a definir su futuro “libres de interferencia”.

El encuentro se celebrará tras una semana en la que altos funcionarios de Trump endurecieron públicamente su discurso sobre América Latina. Reuters reportó el jueves que el asesor Stephen Miller defendió el uso de poder militar contra los cárteles, mientras Hegseth pidió a los aliados regionales pasar a la ofensiva. AP había señalado previamente que la cumbre forma parte de una estrategia más amplia para frenar la influencia china en el hemisferio.

La combinación de invitados, agenda y contexto sugiere que la cumbre será menos un esfuerzo de diálogo regional amplio que una demostración de alineamiento político y estratégico con la Casa Blanca.