Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia de la Argentina

Mahiques, bonaerense y abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, construyó su carrera entre el sistema judicial y la gestión pública

El presidente Javier Milei designó a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La Casa Rosada confirmó el cambio tras la renuncia de Cúneo Libarona, quien atribuyó su salida a motivos personales.

Mahiques, bonaerense y abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, construyó su carrera entre el sistema judicial y la gestión pública. Comenzó a trabajar en el Poder Judicial a los 20 años y luego ocupó cargos en tribunales orales hasta que, en la década pasada, se vinculó de forma más directa con la política. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó en el Ministerio de Justicia como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, y también integró el Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo, organismo que interviene en la selección y disciplina de jueces.

En la Ciudad de Buenos Aires, su nombre quedó asociado a una etapa de reordenamiento del Ministerio Público Fiscal porteño. En 2019 fue aprobado su pliego para encabezar la fiscalía general local y, desde entonces, impulsó cambios en la estructura de fiscalías y unidades especializadas. En su última semana al frente del organismo, firmó una resolución para poner en marcha nuevas dependencias orientadas a investigar delitos complejos y reforzar áreas consideradas críticas.

Según la Resolución 12/2026 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a partir del 1° de abril de 2026 comenzarán a funcionar las fiscalías de primera instancia N° 41, 42, 43 y 45 (con sede en Av. de Mayo 654), y desde el 1° de junio de 2026 lo harán las fiscalías N° 44 y 46 (en Azopardo 1335). El texto organiza además la integración de esas oficinas en unidades fiscales y establece especialización en violencia de género para algunas de ellas.

En paralelo a su perfil doméstico, Mahiques sumó proyección internacional: desde septiembre de 2022 preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una red global de procuradores y fiscales. Su nombramiento llega en un contexto en el que el Gobierno anunció que buscará avanzar con reformas judiciales y penales durante el nuevo período legislativo.

En sus primeras definiciones públicas tras el anuncio, Mahiques planteó como prioridades la seguridad jurídica, reglas estables y la independencia judicial como condiciones para el funcionamiento institucional y el desarrollo económico, según reportó Reuters.