Punta del Este podría sumar autódromo de nivel Fórmula 1 bajo plan privado

Autoridades locales en Maldonado analizan una propuesta presentada por empresarios brasileños del Stehling Racing Team para desarrollar un autódromo “con los estándares” de la Fórmula 1 en el eje Punta del Este–Laguna del Sauce, un plan que, por ahora, se encuentra en etapa preliminar y sin confirmación de que implique albergar una carrera del campeonato mundial.

El concejal de Punta del Este Martín Laventure pidió cautela y dijo que el proyecto requiere “bajar a tierra” definiciones como cronograma y contactos con el sector del automovilismo. En declaraciones recogidas por un medio local, señaló que Maldonado “tiene una rica historia” en deporte motor, aunque enfrenta déficits de infraestructura para iniciativas de escala internacional.

Laventure agregó que ya se realizaron reuniones con actores turísticos y empresariales del entorno del Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, incluyendo el sector del golf, ante la posibilidad de integrar el emprendimiento a una oferta más amplia asociada al turismo y los eventos.

Según la información difundida, la propuesta está impulsada por Rodrigo y Sandra Stehling (piloto y mánager del equipo, respectivamente) y contemplaría financiamiento con capitales árabes. El propio Laventure remarcó que la cercanía del grupo con la Fórmula 1 “no quiere decir que vamos a tener un evento” en Uruguay, al aludir a las “dificultades” y “costos” del calendario.

Como antecedente, Laventure vinculó a los Stehling con el proyecto Dumondo en la Serra Gaúcha (Brasil), descripto como un complejo automovilístico y turístico de lujo con una inversión estimada en miles de millones de reales. En 2023, el gobierno de Rio Grande do Sul informó que inversores presentaron a autoridades estatales un plan de complejo con autódromo de “padrón internacional” y una inversión prevista de R$ 3.000 millones.

En Uruguay, el alcalde de Maldonado Damián Tort sostuvo que el departamento “atrae inversiones porque brinda confianza, estabilidad y reglas claras” y planteó que un proyecto de este tipo podría impulsar empleo y posicionamiento internacional, mientras avanzan los análisis de viabilidad y alcance.