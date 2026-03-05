Patricia Bullrich recibe en el Senado a Nahuel Gallo y cuestiona el rol de la AFA en su liberación

La senadora también dijo que Gallo se enteró de que, al momento de su traslado, había dos representantes de la AFA, y que le habrían pedido que mencionara públicamente a la entidad

La senadora Patricia Bullrich recibió en su despacho del Senado al gendarme Nahuel Gallo, liberado tras 448 días de detención en Venezuela, en un encuentro que se extendió por casi dos horas y en el que el uniformado relató parte de lo vivido durante su cautiverio. Bullrich dijo luego a la prensa que Gallo “apenas contó el 10% de lo que vivió” y anticipó que volverán a reunirse.

Según los reportes, en la reunión participaron también los senadores Bartolomé Abdala, Maximiliano Abad, Agustín Monteverde, Vilma Bedia y Martín Goerling. Medios locales señalaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada y que el intercambio fue presentado como “privado”.

Al término del encuentro, Bullrich se refirió al papel que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las gestiones vinculadas al retorno de Gallo. “Acá hubo un intento de apropiación”, afirmó, al sugerir que la entidad buscó adjudicarse públicamente el mérito de la liberación. Bullrich sostuvo que los enviados de la AFA “podían llegar” a Delcy Rodríguez y añadió: “Nuestra embajada fue destruida. Pero Gallo está acá, eso es lo importante”.

La senadora también dijo que Gallo se enteró de que, al momento de su traslado, había dos representantes de la AFA, y que le habrían pedido que mencionara públicamente a la entidad. Según su versión, el gendarme optó por no hacerlo y agradeció de manera privada.

La liberación de Gallo fue confirmada días atrás por el gobierno argentino, que informó que el efectivo ya había abandonado Venezuela. En paralelo, continúa el reclamo oficial por otros casos: Bullrich adelantó que recibirá a familiares de Germán Giuliani, señalado como el último argentino detenido en Venezuela, mientras su entorno sostiene que ya existe una “boleta de excarcelación” y que esperan que el proceso avance.