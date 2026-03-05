Irán afirma haber atacado un petrolero de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz

En paralelo, la Guardia Revolucionaria reiteró su advertencia de que, “en tiempos de guerra”, el paso por el Estrecho de Ormuz estaría bajo control de la República Islámica

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este jueves que su fuerza naval atacó un petrolero estadounidense en el norte del Golfo y que la embarcación “se encuentra en llamas”, en una nueva escalada de tensión marítima vinculada al conflicto regional y a la seguridad del Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

Según el comunicado difundido por medios estatales iraníes, el ataque se habría producido “en la madrugada de hoy” en el norte del Golfo Pérsico. No hubo confirmación independiente inmediata del incidente ni de la identidad del buque, y hasta el momento no se conoció una respuesta oficial de Estados Unidos sobre la denuncia.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria reiteró su advertencia de que, “en tiempos de guerra”, el paso por el Estrecho de Ormuz estaría bajo control de la República Islámica, y amenazó con acciones contra buques que —según su formulación— no cumplan con “protocolos” de tránsito.

El general de brigada Kiumars Heidari, identificado como subcomandante del cuartel general unificado Jatam al Anbiya, fue citado afirmando: “Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra, las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán”.

El Estrecho de Ormuz es el estrecho corredor que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Por esa vía transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, lo que lo convierte en un cuello de botella crítico para el suministro energético global y para el costo del transporte marítimo.

Las declaraciones de Teherán se producen en un contexto de reportes sobre incidentes y ataques que han afectado a la navegación en el Golfo y sus accesos, con advertencias internacionales sobre seguridad marítima y potencial impacto en mercados energéticos.

Por ahora, el foco inmediato está en verificar el estado del buque mencionado por Irán y determinar si el episodio implicó daños confirmados, víctimas o interrupciones del tráfico comercial, mientras continúan las señales de escalada en el teatro regional.