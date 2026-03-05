Embajada británica en EAU pide a sus ciudadanos “refugiarse” y alejarse de ventanas ante escalada regional

La advertencia se produce mientras se reportan nuevos ataques israelíes en la región —incluidas explosiones en Teherán— y episodios de interceptaciones y daños colaterales en el Golfo

La Embajada del Reino Unido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) instó este jueves a los ciudadanos británicos a “refugiarse” de inmediato, “permanecer dentro” y “mantenerse alejados de las ventanas”, en una alerta difundida en redes sociales en medio de reportes de ataques y explosiones en varios puntos de Oriente Medio.

En su mensaje, la representación diplomática recomendó permanecer en interiores o dirigirse “al edificio seguro más cercano” y buscar un lugar “con la menor cantidad de ventanas posible”, como “una escalera interior” o una habitación interior, además de seguir las instrucciones de las autoridades locales emiratíes.

La advertencia se produce mientras se reportan nuevos ataques israelíes en la región —incluidas explosiones en Teherán— y episodios de interceptaciones y daños colaterales en el Golfo. Medios locales en EAU informaron que la caída de escombros tras la interceptación de drones dejó seis heridos en Abu Dabi, con lesiones leves y moderadas.

En paralelo, el primer vuelo organizado por el gobierno británico para repatriar ciudadanos desde la zona —programado desde Mascate, Omán— fue demorado por “problemas técnicos/operacionales”, según confirmaciones oficiales y reportes de medios británicos. El vuelo, que debía salir la noche del miércoles, quedó reprogramado para este jueves.

La demora generó críticas de algunos pasajeros. En declaraciones citadas por la prensa británica, una viajera calificó la situación de “total farsa” al describir la incertidumbre en torno a la salida.

La escalada también ha tenido derivaciones políticas en Estados Unidos. El Senado votó en contra de una resolución que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar nuevas acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso, en una votación que reflejó divisiones partidarias sobre los poderes de guerra.

Las autoridades británicas han reiterado que los nacionales en EAU y otros países del Golfo deben priorizar el resguardo y la información oficial, mientras continúan los reportes de incidentes en el espacio aéreo regional.