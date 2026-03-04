Tres extranjeros condenados en Uruguay por intentar obtener un pasaporte con documentos falsificados

Funcionarios de la DNIC detectaron irregularidades en los documentos presentados por los solicitantes y se activó una alerta que derivó en la intervención policial y de la Fiscalía de Flores

Tres ciudadanos extranjeros —un ruso, un kazajo y una mexicana— fueron condenados en el departamento de Flores por intentar iniciar trámites de identificación uruguaya con documentación falsa, tras un procedimiento en oficinas de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) en Trinidad, informaron autoridades y medios locales.

El episodio ocurrió el viernes pasado, cuando funcionarios de la DNIC detectaron irregularidades en los documentos presentados por los solicitantes y se activó una alerta que derivó en la intervención policial y de la Fiscalía Departamental de Flores.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, en las primeras actuaciones fueron detenidos dos hombres —uno de nacionalidad rusa y otro de origen kazajo— en las inmediaciones de la oficina. Posteriormente, nuevas diligencias llevaron a la detención de otro ciudadano ruso y de una mujer mexicana que se encontraban alojados en un hotel de la ciudad. Más tarde, uno de los ciudadanos rusos recuperó la libertad.

Tras las audiencias judiciales, la Justicia condenó a tres de los detenidos por “falsificación ideológica por un particular, en grado de tentativa”. Según el Ministerio del Interior, la mujer de 36 años y un ciudadano ruso de 34 fueron declarados coautores del delito, mientras que el tercer involucrado —identificado en reportes periodísticos como el ciudadano kazajo— fue condenado como autor, todos con la misma extensión de pena.

La condena impuesta fue de tres meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, con condiciones que incluyen fijar residencia donde sea posible la supervisión, sujeción a la orientación y vigilancia de la oficina correspondiente y “arresto domiciliario total” durante todo el plazo, con colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Las actuaciones contaron con apoyo especializado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, bajo conducción de la Fiscalía Departamental, según el Ministerio del Interior.