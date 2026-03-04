Secretario de Interior de EE UU destaca minerales de Venezuela y habla de cooperación “sin límites”

Burgum sostuvo que empresas estadounidenses vinculadas a la minería están “deseosas” de comenzar a operar en Venezuela y remarcó las “riquezas minerales” del país

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmó este miércoles en Caracas que las oportunidades de colaboración entre Washington y Venezuela “no tienen límites”, al subrayar el potencial mineral del país sudamericano durante una visita centrada en la minería y el acceso a minerales críticos.

Burgum se reunió en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y con la representante estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, en un encuentro que fue registrado brevemente por medios locales. La agenda incluyó contactos con directivos de compañías mineras extranjeras y conversaciones sobre cadenas de suministro de minerales críticos para las industrias tecnológica y energética.

Según EFE, Burgum sostuvo que empresas estadounidenses vinculadas a la minería están “deseosas” de comenzar a operar en Venezuela y remarcó las “riquezas minerales” del país. “Las oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia… no tienen límites”, dijo.

La visita ocurre mientras la Asamblea Nacional venezolana prepara una reforma de la ley minera vigente desde 1999.el proyecto incluiría disposiciones para permitir a empresas extranjeras explotar oro, diamantes y tierras raras, en un intento por atraer inversión y dar mayor previsibilidad regulatoria. EFE señaló que Rodríguez pidió “celeridad” para avanzar con la reforma, orientada a ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

Washington busca ampliar su influencia económica en Venezuela —especialmente en petróleo, gas y minerales— tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense el 3 de enero, y el posterior ascenso de Rodríguez como mandataria interina. En ese contexto, Rodríguez agradeció públicamente a Donald Trump su “amable disposición” a trabajar en una agenda bilateral; y citó un mensaje del presidente estadounidense: “El petróleo está empezando a fluir”.

Burgum prevé reunirse el jueves con empresas petroleras y gasíferas para analizar proyectos de expansión e inversión.