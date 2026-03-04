Paraguay refuerza inteligencia y controles financieros en la Triple Frontera por la escalada en Medio Oriente

Pereira sostuvo que el énfasis está puesto en “el control del financiamiento ilícito” y en evitar “la infiltración de grupos extremistas”, con foco en terrorismo y lavado de activos

El gobierno paraguayo activó mecanismos de inteligencia, prevención y control financiero en la zona de la Triple Frontera —que comparte con Argentina y Brasil— ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, según declaró el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira.

Pereira sostuvo que el énfasis está puesto en “el control del financiamiento ilícito” y en evitar “la infiltración de grupos extremistas”, con foco en terrorismo y lavado de activos. De acuerdo con el funcionario, las acciones incluyen intercambio de información y análisis de inteligencia en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

El viceministro expresó el “apoyo total” del Ejecutivo paraguayo a las decisiones adoptadas por Estados Unidos en el conflicto con Irán, al que calificó como un “Estado que promueve el terrorismo”, según el reporte de ABC Color.

En el plano operativo, Pereira indicó que se activaron y coordinaron mecanismos institucionales para seguimiento de flujos de dinero “lícitos e ilícitos”, mencionando a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional y otras dependencias estatales. También señaló la reactivación y ampliación de facultades del Comando Tripartito —acuerdo entre Paraguay, Argentina y Brasil— para incorporar tareas vinculadas al combate del terrorismo y el lavado de activos.

Pereira subrayó que el enfoque es preventivo y no represivo. “No tenemos una acción específica en curso; estamos trabajando para evitar que se den situaciones de extremismo”, afirmó. Reconoció que las hipótesis de trabajo incluyen tanto eventuales intentos de infiltración de grupos extremistas como dinámicas de captación por parte del crimen organizado, y dijo que se reforzó la presencia en puntos considerados sensibles.

El funcionario también planteó que el país “mantiene una política de tolerancia religiosa”, pero que “esa tolerancia tiene límites”, en referencia a la prevención de procesos de radicalización.

En paralelo, Pereira confirmó que Paraguay mantiene intercambio de información con agencias internacionales y destacó la existencia de una oficina que trabaja con el FBI, integrada por policías paraguayos capacitados por esa agencia y con acceso a herramientas de análisis, según la misma fuente.

En declaraciones previas recogidas por EFE, el viceministro ya había señalado que el país reforzó la seguridad en embajadas y sitios vinculados a Estados Unidos e Israel y que, en la Triple Frontera, “se activaron todos los mecanismos de prevención”.