Liberado tras 448 días, el gendarme argentino Nahuel Gallo pide no “olvidarse de Venezuela”

Gallo evitó describir las condiciones de su detención, pero dijo: “El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante tortura psicológica no muy grata para contar”

Nahuel Gallo, el gendarme argentino liberado tras 448 días detenido en Venezuela, reclamó este martes la liberación de otros “24 extranjeros” que, según afirmó, siguen presos en la cárcel Rodeo I y pidió tiempo antes de relatar en detalle lo que vivió durante su cautiverio. “Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”, dijo en una breve declaración a la prensa, sin aceptar preguntas.

Gallo habló en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro, en una aparición pública de unos minutos. Se lo vio escoltado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller, Pablo Quirno; y el jefe de la fuerza, el comandante general Claudio Brilloni, según la cobertura del acto.

Visiblemente emocionado, el efectivo evitó describir las condiciones de su detención, pero dejó una primera referencia al trato recibido y al lugar donde estuvo alojado. “El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante tortura psicológica no muy grata para contar”, señaló, al tiempo que reiteró que no se sentía preparado para contar “las atrocidades” que, según dijo, se cometieron allí.

En su mensaje, Gallo agradeció el acompañamiento del Estado argentino y de quienes participaron de gestiones para su regreso, aunque dijo que por el momento prefería no dar nombres propios en público. También habló del impacto personal del encierro y mencionó a su familia como sostén durante los meses de detención. “Mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte”, afirmó.

La aparición se produjo días después de su liberación y salida de Venezuela, confirmada por el gobierno argentino. Gallo —integrante de la Gendarmería— ha sido liberado tras permanecer detenido desde fines de 2024, en un caso que tensó la relación entre Buenos Aires y Caracas.

En la conferencia también hubo mensajes de las autoridades presentes, con énfasis en que el caso no está cerrado. Gallo insistió en que su situación personal seguirá marcada por el destino de los extranjeros que, según dijo, continúan detenidos en Rodeo I, y pidió que “no se olviden de Venezuela”, en un llamado a mantener la atención internacional sobre los arrestos.