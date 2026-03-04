Falklands debatirá suministro regular de frutas y verduras frescas para la población

La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland tiene previsto una ronda de reuniones relativas a la seguridad alimenticia. No es que las Islas enfrentan forma alguna permanente de desabastecimiento, pero si dificultades a partir de determinadas coyunturas.

Por ejemplo el notorio retraso en la llegada de contenedores con mercadería importada, problemas en Stanley Growers, SGL, el complejo de invernáculos donde se cosechan verduras frescas, y tierras adjuntas para tubérculos, además de insuficiencia en el suministro de carne bovina, han confluido para que la legisladora MLA Cheryl Roberts deba informar al respecto.

Según lo anunciado y confirmado por la legisladora está previsto elevar un documento ante el Consejo Ejecutivo de las Islas planteando el alcance de la situación.

Se trata de “temas de coyuntura” respecto al suministro de vegetales y frutas frescas provenientes de América del Sur, y de “cambios en el personal administrativo de SGL el cual se encargaba del tema, cambios en los procedimientos aduaneros y las dificultades para comunicarse con LATAM han generado estos temas coyunturales que padecemos con los fletes aéreos y muy a pesar de los esfuerzos de todos lo involucrando para superar la situación”, explicó la legisladora MLA Roberts.

“Cuando LATAM tiene su capacidad de pasajeros completa en sus frecuencias semanales regulares, tal cual ha ocurrido en este tiempo con muchos vuelos, significa que no hay espacio ni flete aéreo disponibles”.

“El gobierno de Falklands, FIG, y directivos de SGL están considerando opciones entre ellas viajar a América del Sur para reunirse con proveedores claves en un intento por entender y resolver este asunto en su totalidad”. Pero agregó la legisladora, que los reiterados intentos de SGL por importar fruta y verduras vía aérea, “por ahora han sido infructuosos”.

Por otra parte MLA Roberts también indicó que si bien a causa del desarrollo del puerto nuevo, SGL ha perdido superficie, la Corona ha cedido en comodato tierra en la zona del Canache, documento que se firmó el año pasado entre FIG y SGL

En cuanto al suministro de carne bovina, por intermedio de la Compañía de Carnes de las Falklands, el tema persiste y “así lo será por algún tiempo en tanto los productores/proveedores continúan a recomponer sus tropillas de ganado”.

MLA Roberts agregó al respecto que se está trabajando en dicho sector, incluyendo la formación de un Grupo de Trabajo de Proveedores de Carne Bovina. Dicho grupo aparentemente ha elaborado una plataforma para debatir “un entendimiento compartido” de los desafíos que afrontan las distintas partes en dicha industria.

Apunta, por ejemplo, a un aumento en el precio de venta del ganado, como forma de mejorar las condiciones de los proveedores, a la vez que la creación de un portal dedicado a la carne bovina que permitiría a dichos proveedores anticipar caídas cíclicas y ante todo mejorar “la planificación a largo plazo de la producción bovina”.

En búsqueda de un Gerente General

Stanley Growers Ltd., SGL, en tanto ha colocado un aviso en el semanario Penguin News ofreciendo el cargo de Gerente General.

El aviso detalla que SGL es un proveedor largamente establecido y líder en el suministro de productos frescos a la comunidad de las Falklands, al igual que proveedor a otros clientes como los cruceros de pasajeros y pesqueros.

SGL cuenta con quince acres de tierras cultivables y un puesto de venta, ambos propiedad total del gobierno de las Islas, FIG, y operados por un equipo pequeño y dedicado, encabezado justamente por el cargo vacante que se ofrece.

La misión de SGL es mantener y desarrollar un suministro sostenido y a precios accesibles de alimentos, el cual permita a FIG poder cumplir con varios de sus objetivos en el denominado “Plan de las Islas” instrumento de desarrollo a mediano y largo plazo.

El Gerente General debe ser una persona innovadora y altamente motivada para administrar un equipo en el predio de SGL el cual cuenta con 22 personas. Debe tener pasión por prácticas agrícolas y filosofía sostenibles, comercialmente atento y flexible al encarar tecnologías nuevas y en desarrollo.

El candidato debe saber de las calificaciones de los herbicidas y pesticidas, ser experiente en el uso y conducción responsables de maquinaria, al igual que contar una licencia de conducir sin puntaje alguno. (Preferible una licencia HGV)

Es un trabajo en el cual el Gerente General puede implementar cambios significativos y mejoras continuas en todas las operaciones de SGL.

Una remuneración altamente competitiva será ofrecida al candidato seleccionado. Por más informaciones dirigirse al Director de SGL, Steve Dent, para una conversación confidencial.