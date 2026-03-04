Falklands, Brindan detalles de la Maratón internacional más al sur del mundo

Vista de las docenas de corredores que compitieron en ediciones anteriores de la popular Stanley Marathon

Este domingo 8 de marzo se corre la Maratón más al sur del mundo, competencia que se desarrollará en las Islas Falkland, bajo los auspicios del Standard Chartered Bank, en la capital Stanley.

Con ese motivo el banco ha provisto información y detalles sobre la competencia, denominada Stanley Marathon junto a la Corrida por Diversión, de 3 kilómetros, para quienes quieren acompañar y festejar el acontecimiento de forma modesta y en familia.

La competencia es importante no solo por desarrollarse en el hemisferio sur, más cerca de Antártica que del poblado hemisferio norte, sino porque también es internacional pues correrán atletas venidos especialmente de Argentina, y británicos de entre los cientos que habitan en el complejo de Mount Pleasant.

Distribución de Números

Para los corredores de la Maratón, 8.30am – 9.20am en la Sala del Banco

Para la Corrida por Diversión, 8.30am – 9.20am en el Salón Municipal

También en el Salón Municipal un breve informe sobre la competencia a partir de las 9.30.

Tanto la maratón como la corrida por diversión, largan y finalizan en el estacionamiento del Salón Municipal.

La largada de la maratón será a las 10.00am y a las 10.15am para la corrida por diversión. Llegada y final de carrera sobre las 16.00pm.

Como resultado de la competencia la Policia Real de Falklands informa que el espacionamiento correspondiente al Salón Municipal queda clausurado desde el sábado por la tarde hasta noche del domingo, una vez concluida la carrera y la estructura de línea final retirada. Se estima que la ruta al este del Salon Municipal a lo largo de la costanera, puede también ser interrumpida.

Luego se detallan los recorridos tanto de la maratón como de la corrida por diversión, que concluyen en el estacionamiento del Salon Municipal.

Se recomienda a los competidores que siempre se mantengan sobre la senda derecha de la ruta de frente al tránsito vehicular. (En Falklands, como en Reino Unido se maneja sobre la izquierda).

A los conductores también se les recuerda estar atentos y prestos a advertir el patrullero policial que encabezara la maratón y en particular en los cruces, empalmes y rotondas.

Los conductores de vehículos deben ser pacientes, y dar preferencia y amplia latitud a los competidores.