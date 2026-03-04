Brasil completa su trámite legislativo y ratifica el acuerdo Mercosur–UE

Con la ratificación brasileña, el Mercosur avanza hacia un cierre político interno que ya había comenzado a concretarse en los últimos días con las aprobaciones parlamentarias de Uruguay y Argentina

El Congreso de Brasil ratificó este miércoles el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, completando el trámite legislativo en el mayor socio económico del bloque sudamericano. La votación en el Senado fue aprobada por unanimidad, tras el visto bueno otorgado la semana pasada por la Cámara de Diputados, según reportes locales y de agencias.

El tratado —negociado durante más de 25 años— fue firmado en Asunción el 17 de enero de 2026 y prevé una reducción gradual de aranceles sobre la gran mayoría del comercio bilateral, con calendarios diferenciados por sector. La Unión Europea publicó el texto del acuerdo y lo describe como un esquema compuesto por un “Acuerdo de Asociación” y un “Acuerdo Comercial Interino”.

Con la ratificación brasileña, el Mercosur avanza hacia un cierre político interno que ya había comenzado a concretarse en los últimos días con las aprobaciones parlamentarias de Uruguay y Argentina. En Montevideo, la Cámara de Representantes votó la ratificación por amplia mayoría; en Buenos Aires, el Senado lo aprobó por 69 votos a favor y 3 en contra, luego del aval de Diputados, de acuerdo con la cobertura de Associated Press.

El foco se traslada ahora a Bruselas

Aunque la aprobación en los congresos nacionales del Mercosur es un paso central, la entrada en vigor depende del proceso europeo. En la UE, el expediente sigue sujeto a revisiones legales e institucionales y a la dinámica política interna, atravesada por sensibilidades agrícolas en varios Estados miembros. En paralelo, autoridades europeas han explorado la aplicación provisional de partes del acuerdo mientras se completan los procedimientos de ratificación.

En Brasil, la ratificación llega después de un debate en el que el gobierno y legisladores favorables presentaron el pacto como una plataforma para ampliar exportaciones, atraer inversión y dar previsibilidad a las reglas comerciales con el principal bloque económico del país fuera de Asia. Los críticos, en cambio, han subrayado riesgos para sectores sensibles y la necesidad de resguardos frente a una apertura acelerada.

Paraguay, el otro miembro fundador pendiente de completar el proceso legislativo, mantiene el tema en agenda para las próximas semanas, de acuerdo con los cronogramas legislativos anticipados en reportes recientes.