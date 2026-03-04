Bolivia envía a prisión a 19 sospechosos por recoger billetes tras accidente de avión militar

La aeronave trasladaba un total de 50 millones de bolivianos (unos US$ 7,1 millones) y las autoridades estimaron que alrededor del 30% del cargamento fue sustraído en el lugar

Un juez boliviano ordenó la detención preventiva de 19 personas acusadas de sustraer parte del dinero que quedó esparcido tras el accidente de un avión militar Hércules C-130 que se salió de pista al aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, contiguo a La Paz. Los imputados permanecerán cuatro meses en cárceles del departamento paceño mientras avanza la investigación, según reportó El Deber.

El siniestro ocurrió el 27 de febrero y dejó 24 muertos y más de 30 heridos, además de varios vehículos destruidos en una avenida cercana a la terminal aérea, de acuerdo con recuentos difundidos por medios locales.

La aeronave trasladaba 17,1 millones de billetes por un total de 50 millones de bolivianos (unos US$ 7,1 millones), destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), y las autoridades estimaron que alrededor del 30% del cargamento fue sustraído en el lugar. “Esos billetes son los que están invalidados legalmente; no pueden circular”, dijo el presidente del BCB, David Espinoza, citado por Infobae.

Tras el choque, grandes grupos de personas se acercaron a la zona del impacto y recogieron fajos de billetes, lo que derivó en un operativo para despejar el área y permitir las labores de rescate, mientras parte del dinero restante fue incinerado en el sitio, según la reconstrucción publicada por Infobae.

En paralelo, el BCB dispuso medidas para impedir que el efectivo sustraído ingresara al sistema financiero. Inicialmente, el banco central comunicó la pérdida de validez legal de los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B, con un mecanismo de canje para quienes los hubieran adquirido legalmente, e insistió en que los billetes del lote transportado estaban identificados y numerados, por lo que su uso podría acarrear sanciones.

La estrategia, sin embargo, abrió un período de confusión en transacciones cotidianas. Infobae informó sobre filas en oficinas del BCB en La Paz y rechazo preventivo de esos cortes por parte de comercios y transportistas. “Imagínense estar esperando a revisar el código; van a ocasionar trancadera, tal vez algún hecho de tránsito y obviamente puede causar daño”, afirmó Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre paceño.