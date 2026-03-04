Argentina bate récord de petróleo por Vaca Muerta mientras el Brent supera US$ 80 por Irán

Argentina registró en enero su mayor producción mensual de crudo desde que existen registros oficiales, en un momento en que el mercado energético internacional vuelve a tensionarse por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos y por el impacto sobre rutas clave de suministro.

Según datos oficiales, la producción totalizó 4.262.675 m³ en enero, superando el récord previo de diciembre de 2025 (4.245.403 m³).

El salto consolida una tendencia acelerada: la extracción de enero fue 15,7% superior a la del mismo mes de 2025, en un ciclo de expansión asociado al desarrollo no convencional. En un mensaje en redes, el Ministerio de Economía informó que el país promedió 882.200 barriles por día, 16,5% más interanual, y atribuyó el avance al desempeño de Vaca Muerta, cuya producción creció 35,5% frente a un año atrás.

Neuquén concentra cerca de siete de cada diez barriles

El detalle provincial muestra una brecha marcada entre la cuenca neuquina y el resto del mapa petrolero. Neuquén aportó 2.971.259 m³, equivalente a 69,7% del total nacional, y registró una suba interanual de alrededor de 32%, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Energía replicada en la prensa.

En contraste, varias provincias con producción convencional mostraron caídas. Chubut produjo 587.163 m³ (baja interanual de 6,5%), Santa Cruz 255.014 m³ (descenso de 21,5%) y Mendoza 240.586 m³ (caída de 10,6%), según el mismo conjunto de datos. Río Negro, aunque con una participación menor (114.849 m³), exhibió un alza interanual cercana al 7%.

Precios al alza y riesgo logístico: el factor Ormuz

El récord argentino coincide con una escalada de riesgo en Medio Oriente. En Londres, el Brent cerró el martes por encima de US$ 81 impulsado por temores de suministro ligados a la guerra y a la situación en el Estrecho de Ormuz, informó EFE.

El miércoles, los precios siguieron firmes: Brent ~US$ 82,5 y WTI ~US$ 75, en un mercado que descuenta disrupciones regionales y evalúa señales de posible desescalada, de acuerdo con Reuters.

Ormuz es un paso crítico para el comercio energético global: distintas coberturas internacionales lo ubican como corredor por el que transita alrededor de una quinta parte del petróleo y gas que se mueve por mar, y la incertidumbre sobre la seguridad de la navegación se ha traducido en primas de riesgo y encarecimiento del transporte.

Ventana de exportación y tensión doméstica

Para Argentina, el escenario combina oportunidad y presión. Un mayor precio internacional mejora el ingreso potencial por exportaciones de crudo, especialmente para los operadores del shale, pero también eleva el riesgo de traslado a combustibles y costos logísticos internos. Medios argentinos señalaron que, en la estructura del precio final de los combustibles, el crudo es un componente relevante, por lo que una suba sostenida del Brent tiende a reabrir el debate sobre ajustes en surtidor.