Uruguay: Orsi defiende la “estabilidad” en balance del primer año y anuncia Ministerio de Justicia

Orsi planteó que “en un mundo inestable la estabilidad es un activo estratégico” y sostuvo que su administración recibió “un déficit fiscal superior al 4% del PIB”

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, presentó este lunes ante la Asamblea General el balance de su primer año de gestión y delineó prioridades para 2026, con anuncios legislativos y de infraestructura en seguridad, salud, transporte y tecnología.

En su mensaje, Orsi planteó que “en un mundo inestable la estabilidad es un activo estratégico” y sostuvo que su administración recibió “un déficit fiscal superior al 4% del PIB”, además de compromisos de gasto y contratos que —según dijo— requerían revisión técnica y jurídica.

El mandatario afirmó que el gobierno definió “63 prioridades estratégicas” y que “más del 80%” se encuentra “en marcha”, y cerró con una frase destinada a marcar tono político: “Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes”.

Anuncios y agenda legislativa

Orsi anunció que enviará al Parlamento un proyecto para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y, en paralelo, una reforma del Código del Proceso Penal elaborada por un grupo asesor en 2025. El presidente dijo que la reforma “no rompe con lo construido” y apuntaría a reforzar garantías, consolidar la figura del juez de garantías y actualizar el estatuto de víctimas.

En seguridad, informó que se incorporarán 1.700 funcionarios (1.200 para cobertura de vacantes y 500 cargos para el sistema penitenciario) y aseguró que el país ya superó el objetivo de 20.000 cámaras de videovigilancia operativas. También anunció el inicio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad.

En infraestructura y servicios, indicó que este año comenzarán las obras del Hospital de la Costa en Atlántida, con una inversión estimada en US$ 40 millones. En transporte, presentó lineamientos de un plan ferroviario con horizonte 2035 y anunció dos ejes troncales de “altísima frecuencia” en el área metropolitana; las obras, dijo, comenzarían en 2027 y el sistema estaría operativo en 2029 con apoyo crediticio de organismos multilaterales.

En el plano tecnológico, afirmó que el gobierno definió la construcción de dos nuevos data centers de Antel: uno en Pando especializado en inteligencia artificial (US$ 8 millones) y otro en Montevideo para redundancia geográfica y seguridad de la información.

Números: empleo, salarios, pobreza y delito

En el terreno estadístico, el Instituto Nacional de Estadística informó que el Índice Medio de Salarios acumuló 5,24% en los últimos 12 meses a enero de 2026, y que el salario real subió 1,72% interanual, con una inflación de 3,46% en ese lapso.

En empleo, los últimos resúmenes anuales difundidos en base a datos del INE ubican el desempleo promedio de 2025 por debajo del de 2024, aunque el mercado laboral volvió a quedar bajo foco político por cierres y reestructuras empresariales citadas por la oposición en las semanas previas al discurso.

En pobreza, el INE estimó que en el primer semestre de 2025 la pobreza alcanzó 13,9% de los hogares y 17,7% de las personas, con variaciones dentro del margen de error respecto al año previo.

En seguridad pública, el Ministerio del Interior reportó que en 2025 las denuncias de delitos bajaron en términos globales y que los homicidios descendieron a 369 (desde 382 en 2024), mientras cayeron rapiñas y hurtos, entre otros indicadores.

Aprobación y reacción política

El discurso se produjo en un contexto de evaluación pública dividida. Una encuesta de Cifra divulgada este lunes consignó que 31% aprueba la gestión de Orsi y 46% la desaprueba, con 17% en una posición intermedia.

En el plano político, dirigentes del oficialismo destacaron como hitos la recuperación del salario real y la creación de empleo, mientras legisladores opositores calificaron el mensaje de “relato partidario” y cuestionaron, entre otros puntos, el diagnóstico fiscal; el anuncio de un Ministerio de Justicia concentró parte del choque entre bloques.