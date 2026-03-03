Trump amenaza con cortar todo el comercio con España tras veto al uso de bases en ofensiva contra Irán

“Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer un embargo comercial total a España, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez negara el uso de las bases de Rota y Morón para misiones vinculadas a ataques contra Irán.

“España ha sido terrible”, dijo Trump ante periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, antes de añadir: “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”.

EE UU reubicó 15 aeronaves —incluidos aviones cisterna— desde Rota y Morón tras la decisión española de no autorizar su empleo en operaciones de ataque. Trump volvió a vincular el choque con su presión para que los aliados de la OTAN aumenten el gasto en defensa y sostuvo que Washington tiene margen para “parar” negocios con España, citando posibles instrumentos legales y la opinión de miembros de su gabinete económico.

Madrid respondió que cualquier revisión del marco comercial debe respetar la autonomía de las empresas privadas, el derecho internacional y los acuerdos vigentes entre Estados Unidos y la Unión Europea, de acuerdo con declaraciones recogidas por Reuters y AP. Desde Bruselas, un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, afirmó que “la Comisión siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos”.

Expertos en derecho comercial señalaron que, aunque el presidente podría intentar apoyarse en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), el umbral para declarar una “emergencia nacional” por una supuesta amenaza “inusual y extraordinaria” de España sería difícil de justificar.

En paralelo, España inició repatriaciones desde Oriente Próximo en el marco de la crisis regional: el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijo que más de 175 españoles llegarían este martes por la tarde en un vuelo desde Abu Dabi, con más operaciones previstas vía Estambul.

Mientras continúa la ofensiva, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó en Nueva York que Estados Unidos e Israel “controlan casi todo” el espacio aéreo iraní, y anticipó que esa superioridad se hará más evidente “en los próximos días”. En cuanto al impacto humano, se reportó un balance de 787 muertos en Irán atribuido a la Media Luna Roja iraní desde el inicio de los ataques.