Paraguay: el Banco Central recorta tasas ante una inflación por debajo de la meta

Según el BCP, la inflación de enero fue de 0,6% y la variación interanual se ubicó en 2,7%, por debajo de la meta de 3,5% por segundo mes consecutivo.

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, dijo que el país enfrenta un “lindo problema”: la inflación viene convergiendo hacia el objetivo oficial “desde abajo”, un comportamiento poco habitual en la región que llevó a la autoridad monetaria a iniciar recortes de tasa para evitar que el aumento de precios se mantenga demasiado bajo.

Según el BCP, la inflación de enero fue de 0,6% y la variación interanual se ubicó en 2,7%, por debajo de la meta de 3,5% por segundo mes consecutivo.

En una entrevista en Asunción citada por medios financieros, Carvallo sostuvo que el escenario base es que la inflación permanezca por debajo del objetivo durante el primer semestre y vuelva a 3,5% hacia fin de año, apoyada por el efecto de la política monetaria y comparaciones interanuales más favorables. “Estamos en una situación bastante inusual en la cual la inflación va a converger a la meta desde abajo… es, en todo caso, un lindo problema”, afirmó.

El BCP ya redujo la tasa de política monetaria en dos ocasiones en 2026, con recortes consecutivos de 25 puntos básicos, hasta 5,5%. En el comunicado de la última decisión, el Comité de Política Monetaria señaló que la postura se mantiene en un rango “neutral”. En la misma línea, Carvallo dijo que busca preservar margen de maniobra para ajustar el costo del dinero y devolver la inflación a la meta: “Estamos dentro del rango de neutralidad”.

El fortalecimiento del guaraní ha sido otro factor desinflacionario. Datos de mercado muestran que la moneda se ha apreciado en torno a 18% interanual a inicios de marzo. Carvallo atribuyó el movimiento a un contexto global y regional y sostuvo que no ve una apreciación que distorsione la economía o golpee de forma significativa la competitividad.

La contracara, sin embargo, es el riesgo de pérdida de competitividad exportadora si la moneda se sostiene fuerte por más tiempo, además de la posibilidad de que una inflación demasiado baja termine pesando sobre el crecimiento.

El BCP estima que la economía creció cerca de 6% en 2025 y proyecta una expansión de 4,2% en 2026, con impulso de servicios, manufactura y construcción, en un ciclo que las autoridades han vinculado a mayor estabilidad macro. En paralelo, Paraguay obtuvo grado de inversión de Moody’s (Baa3) y S&P (BBB-), un hito para un país que busca ampliar su base de inversores.