La vicecancller Valeria Csukasi en la firma del acuerdo Mercosur-Singapur. Foto: Cancillería

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y Singapur entró en vigor de forma bilateral entre Uruguay y la ciudad-Estado el 1.º de marzo de 2026, tras completarse los trámites internos y el depósito de los instrumentos de ratificación, según un comunicado conjunto.

El texto oficial calificó la entrada en vigor como “un hito relevante” para el Mercosur por “fortalecer su inserción internacional” y abrir “una vía de acceso estratégica” hacia Asia-Pacífico, al tiempo que “consolida a Singapur” como socio para profundizar vínculos económicos con América Latina.

Qué incluye el acuerdo

Las autoridades describieron el TLC como un acuerdo de “nueva generación”, con capítulos sobre comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En bienes, el acuerdo prevé que el Mercosur elimine aranceles de importación sobre aproximadamente el 96% de los productos en hasta 15 años, con más del 25% de las líneas arancelarias liberalizadas de forma inmediata, según el comunicado conjunto.

Impacto esperado y sectores

El comunicado anticipó efectos positivos para Uruguay en sectores “clave”, “como el sector lácteo”, y señaló que el acuerdo refuerza la cooperación en materia sanitaria y medidas no arancelarias para facilitar el acceso efectivo a los mercados.

Desde la perspectiva singapurense, el Ministerio de Comercio e Industria (MTI) indicó que el tratado busca profundizar la integración económica “facilitando mayores flujos comerciales” y creando condiciones “transparentes y previsibles” para la inversión, además de cooperación en digitalización, facilitación del comercio y desarrollo de pymes.

Comercio y presencia empresarial

Las partes destacaron que casi 200 empresas de Singapur operan en mercados del Mercosur y que el comercio de bienes de Singapur con los cuatro Estados fundadores del bloque representó más del 30% de su comercio total con América Latina en 2025. En un parte previo, el MTI precisó que ese intercambio con los cuatro miembros ascendió a S$ 11,9 mil millones en 2025.

Cronología y próximos pasos

Según el MTI, el acuerdo fue concluido en julio de 2022 y firmado el 7 de diciembre de 2023 en la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro.

El tratado ya rige para Singapur con Paraguay desde el 1.º de febrero de 2026 y para Singapur con Uruguay desde el 1.º de marzo; Argentina y Brasil deberán completar sus procedimientos internos para que también entre en vigor bilateralmente con esos países.