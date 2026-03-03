Haddad: el conflicto con Irán no debería impactar de inmediato la economía brasileña

Según el ministro, la economía brasileña atraviesa “un momento muy bueno de atracción de inversión”, y una eventual turbulencia de corto plazo no debería alterar variables macroeconómicas

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, afirmó este lunes que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán “no deberán” tener efectos inmediatos sobre la macroeconomía brasileña, aunque advirtió que el desenlace del conflicto es difícil de anticipar y que el Gobierno sigue la situación “con cautela”.

Haddad habló en São Paulo, en la Universidad de São Paulo (USP), antes de dictar una clase magistral a estudiantes de la Facultad de Economía, Administración, Contabilidad y Actuaría. Según el ministro, la economía brasileña atraviesa “un momento muy bueno de atracción de inversión”, y una eventual turbulencia de corto plazo no debería alterar variables macroeconómicas, salvo que el conflicto escale.

“La escala del conflicto va a determinar muchas cosas… Incluso si hay una turbulencia de corto plazo, no debe impactar las variables macroeconómicas, a no ser… que ese conflicto venga a escalar”, dijo.

Haddad agregó que el Ministerio acompañará la evolución para “eventualmente estar preparados” ante un deterioro del entorno económico, que por ahora consideró incierto.

Las declaraciones se conocieron mientras crecían las preocupaciones por el transporte energético global. Más temprano, un alto cargo de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el Estrecho de Ormuz estaba cerrado y amenazó con atacar a cualquier buque que intentara cruzarlo, según reportes citados por Reuters.

El Estrecho de Ormuz es un corredor estratégico para el comercio mundial de petróleo y cualquier interrupción prolongada suele repercutir en los precios internacionales de la energía, un factor que puede trasladarse a costos internos vía combustibles, transporte e inflación importada.

En el plano militar, la escalada se produce tras ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero, en un contexto de ampliación de la confrontación regional, de acuerdo con reportes de Reuters.