Francia y Grecia envían buques de guerra a Chipre tras ataque iraní a base británica

El Languedoc francés (D653), una fragata multipropósito FREMM

Francia desplegará sistemas antimisiles y antidrones en Chipre, además de enviar una fragata, después de que la base aérea británica de RAF Akrotiri, en la isla, fuera atacada con drones, según informó la agencia estatal chipriota CNA. La decisión se produce en medio de una rápida escalada regional vinculada a los combates entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Grecia también reforzó su presencia en torno a Chipre, con el envío de cuatro cazas F-16 y dos fragatas, una de ellas equipada con un sistema de defensa antidrones, de acuerdo con el mismo reporte. La base británica, utilizada como plataforma clave para operaciones en Oriente Medio, fue alcanzada por un dron que cayó en una pista, mientras que otros aparatos fueron interceptados.

En paralelo, dos drones impactaron la embajada de Estados Unidos en Riad y provocaron un incendio limitado y daños materiales, sin que se reportaran heridos, indicó el Ministerio de Defensa saudí. El incidente elevó la preocupación por nuevos ataques en el Golfo a medida que Teherán intensifica su campaña de represalia.

La dimensión nuclear también volvió al centro del conflicto. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que edificios de acceso a la planta subterránea de enriquecimiento de Natanz resultaron dañados, pero señaló que no se esperan consecuencias radiológicas y que no se detectó un impacto adicional en la instalación principal, ya afectada por ataques previos.

En el frente libanés, el Ejército israelí informó el despliegue de fuerzas adicionales en el sur de Líbano y dijo que se trata de movimientos defensivos en el área fronteriza. El ministro de Defensa, Israel Katz, aprobó avances para ocupar nuevas posiciones tras ataques de Hezbolá, según Reuters.

En Irán, la Media Luna Roja elevó a 787 los muertos desde el inicio de los ataques, de acuerdo con reportes de organismos y medios internacionales.