Chile: Kast suspende el traspaso con Boric por disputa sobre información del cable submarino chino

Kast sostuvo que el equipo entrante no recibió antecedentes suficientes no solo sobre el cable, sino también sobre la situación fiscal y nombramientos de última hora

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes la suspensión del proceso de traspaso de mando con el gobierno saliente de Gabriel Boric, alegando que su equipo no confía en la información recibida sobre asuntos clave, incluido un proyecto de cable submarino impulsado por China que conectaría la zona central de Chile con Hong Kong.

La decisión se produjo tras una reunión en el Palacio de La Moneda que terminó abruptamente luego de que Kast exigiera a Boric retractarse de haber afirmado públicamente que sí le informó con antelación sobre el proyecto y sus eventuales costos geopolíticos. Boric se negó. “Como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, declaró el mandatario saliente ante la prensa.

Kast, en una rueda de prensa desde su Oficina del Presidente Electo, sostuvo que el equipo entrante no recibió antecedentes suficientes no solo sobre el cable, sino también sobre la situación fiscal y nombramientos de última hora en el sector público. “Terminamos el proceso de traspaso porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Requerimos una mayor auditoría e información”, afirmó.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que se suspendieron las reuniones bilaterales previstas entre ministros salientes y entrantes. Según la versión del gobierno, Boric conversó con Kast por teléfono el 18 de febrero y mencionó el proyecto, en un contexto en el que —según La Moneda— ya existían advertencias desde Estados Unidos.

La controversia se intensificó después de que Washington anunciara la revocación de visas a tres funcionarios chilenos en relación con el proyecto, medida vinculada en medios locales al “Chile–China Express”. Entre los nombres mencionados figura el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Parte del conflicto gira en torno al estado administrativo del proyecto: reportes señalan que un decreto firmado el 27 de enero otorgó una concesión por 30 años a una filial de China Mobile, pero fue anulado a las 48 horas; el gobierno sostiene que el acto no fue visado por la Contraloría, por lo que no habría quedado aprobado formalmente.