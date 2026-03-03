Alivio en Falklands: tras meses de retraso barcos con importaciones llegarían entre el 8 y 14 de marzo

Una vez se descarguen los contenedores con importaciones, el carguero partirá con el despacho V568 con exportaciones de Falklands a Reino Unido, Europa y EE.UU.

Los consumidores y comerciantes de las Islas Falkland se encuentran especialmente alentados luego que la naviera SAAS haya anunciado este martes que los envíos retrasados de mercaderías importadas estarían llegando a las Islas en el entorno del 8 al 14 de marzo.

Se trata de mercadería despachada desde el Reino Unido, el denominado V569, y que se viera retrasado pues el único carguero de la naviera SAAS, M/V Unispirit se vio demorado en un astillero de Brasil, donde debió cumplir con la inspección y tareas de mantenimiento exigidas por el seguro para poder seguir siendo declarada en condiciones de navegabilidad por el próximo quinquenio.

Como resultado de ello se generó escasez de algunos artículos en supermercados, además del inesperado retraso (de unos tres meses) en la entrega del resto de la carga esperada en Falklands.

Finalmente parecería según ratifico SAAS este martes, un barco charteado con el ansiado despacho V569 estaría llegando a Stanley en el entorno del 8 de marzo, siempre y cuando no haya inconvenientes operacionales o problemas climáticos.

Empero lo más importante es que una vez desembarcado los contenedores con importaciones, estará cargando los contenedores con exportaciones de las Falklands, V568 también demoradas por mucho tiempo.

Hay que aclarar que la demora con la mercadería importada en Brasil aconteció pues una primera nave contingente apalabrada para realizar el flete, no cumplió, desapareció y se debió seguir buscando otra que es la que está ahora haciendo el trayecto esperándose su arribo la semana entrante.

Pero dentro de tanta mala suerte, SAAS también comunicó una buena, el M/V Unispirit finalmente este martes partió del astillero de Rio de Janeiro tras cumplir la inspección, y en el correr de la semana es esperado en Montevideo para cargar otro despacho demorado V571, también de contenedores con mercadería de importación y refrigerados.

SAAS ya había aclarado que las operaciones de trasiego de contenedores con mercaderías implicarán mayores costos, y que en función de lo acontecido se continúan contactos con brokers de fletes navieros para poder disponer de más opciones ante futuras situaciones de contingencia.