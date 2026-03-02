Un muerto y un herido en choque de barras antes del Superclásico Colo Colo–Universidad de Chile en Santiago

El episodio se originó cuando integrantes de una barra de Universidad de Chile atacaron una caravana de seguidores de Colo Colo que se desplazaba hacia el estadio

Al menos un hincha murió y otro resultó herido este domingo en Santiago de Chile durante un enfrentamiento entre barras de Colo Colo y Universidad de Chile, a horas del Superclásico número 199 en el estadio Monumental, según información policial y sanitaria difundida por autoridades.

De acuerdo con las versiones oficiales citadas por medios locales, el episodio se originó cuando integrantes de una barra de Universidad de Chile atacaron una caravana de seguidores de Colo Colo que se desplazaba hacia el estadio. El hecho ocurrió en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana, en el sector de General Bonilla con El Salitre, según el reporte preliminar.

La víctima fatal recibió impactos de bala y falleció posteriormente en un centro asistencial, mientras que el segundo hincha ingresó con lesiones y se mantiene fuera de riesgo vital, según los antecedentes médicos consignados por la prensa local.

En el exterior del recinto de salud donde fue trasladado el herido se registraron disturbios adicionales, sin que se reportaran nuevas víctimas, indicaron fuentes policiales citadas por los medios.

Carabineros informó la detención de dos sospechosos, quienes fueron trasladados a una comisaría de Pudahuel. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para establecer responsabilidades y reconstruir la dinámica de lo ocurrido, según informó BioBioChile.

Las autoridades no entregaron de inmediato identidades de las víctimas ni de los detenidos. Tampoco precisaron si los hechos podrían derivar en cambios en el dispositivo de seguridad del partido, mientras avanzan las pericias y la investigación judicial.