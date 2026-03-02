Un dron iraní impacta la base británica de Akrotiri en Chipre tras anuncio de Starmer sobre apoyo a EEUU

El ataque se produjo después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara que el Reino Unido aceptó una solicitud de Washington para permitir el uso de bases británicas en misiones “defensivas”

Un dron de fabricación iraní impactó durante la noche la base aérea británica de la RAF en Akrotiri, Chipre, sin causar víctimas y con daños limitados, en un episodio que llevó el actual conflicto de Oriente Próximo hasta un territorio de la Unión Europea. Las autoridades británicas elevaron las medidas de protección y ordenaron la salida y dispersión del personal no esencial, mientras la instalación continuó operando, según informaciones difundidas por el Gobierno.

El ataque se produjo pocas horas después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara que el Reino Unido aceptó una solicitud de Washington para permitir el uso de bases británicas en misiones “defensivas” dirigidas contra depósitos o lanzadores de misiles iraníes. Starmer sostuvo que la decisión buscaba impedir que Irán “lance misiles por toda la región” y proteger vidas británicas, enmarcándolo en la “defensa colectiva” y el derecho internacional, de acuerdo con el comunicado oficial citado por Reuters.

Reuters informó que el dron causó daños limitados —incluida afectación menor en el área de pista— y que otras dos aeronaves no tripuladas fueron interceptadas posteriormente antes de alcanzar la base. El Ministerio de Defensa británico indicó que Akrotiri y su personal seguían operando con normalidad, mientras se reforzaban las capacidades antidrón y de alerta temprana.

En paralelo, Grecia anunció el envío de dos fragatas y dos cazas F-16 para apoyar la protección de Chipre. Según reportó Reuters, el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, afirmó que su país está listo para defender a Chipre “con cualquier medio posible”.

El episodio se produce en un contexto de escalada regional, después de ataques de gran alcance contra Irán y posteriores represalias iraníes en distintos puntos del Golfo. Londres insiste en que no participa directamente en la ofensiva, pero sí en tareas de apoyo y defensa, con un dispositivo reforzado en bases clave como Akrotiri.