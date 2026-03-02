Primer año de Orsi en el poder: bajan desempleo y delitos, salario real al alza y crecimiento moderado

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, comparecerá este lunes ante la Asamblea General para presentar el balance de su primer año de gestión y exponer prioridades para el segundo tramo de gobierno. La sesión fue convocada para las 18:30 en el Palacio Legislativo.

Salarios, inflación e ingresos

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el Índice Medio de Salarios (IMS) acumuló una variación interanual de 5,24% a enero de 2026, mientras que la inflación (IPC) en 12 meses se ubicó en 3,46%, lo que dejó un ajuste real positivo. En términos reales, el salario registró un aumento de 1,72% en enero frente a igual mes del año anterior, según los datos divulgados por el organismo.

En materia de ingresos, el INE informó que el ingreso medio de los hogares en el cuarto trimestre de 2025 fue de $ 93.495, con un ingreso medio per cápita de $ 33.108. En comparación con el mismo período del año previo, distintos reportes basados en esa difusión señalaron un incremento nominal interanual.

Empleo y tensiones por cierres empresariales

En el mercado laboral, el INE reportó que en diciembre de 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 7,0%. En notas basadas en esa publicación se subrayó que el desempleo de 2025 fue inferior al de 2024, con una reducción anual de 0,4 puntos porcentuales, mientras que empleo y actividad mostraron variaciones leves.

El Ejecutivo, en paralelo, enfrenta presiones políticas por cierres y reestructuras de empresas. Diputados del Partido Nacional solicitaron convocar al ministro de Trabajo, Juan Castillo, y a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, para que informen sobre el impacto laboral y las medidas de mitigación ante casos recientes.

Crecimiento: último dato del PIB y proyecciones oficiales

En actividad, el último informe trimestral disponible del Banco Central (correspondiente a julio–setiembre de 2025) mostró que el PIB creció 1,2% interanual, aunque cayó 0,2% frente al trimestre previo en términos desestacionalizados, según reportes sobre la publicación oficial.

En febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que mantiene para 2026 la proyección de crecimiento incluida en la ley de presupuesto: 2,2%. En la misma instancia, el ministro Gabriel Oddone sostuvo que el resultado fiscal de 2025 estuvo “exactamente igual” a lo previsto, y el subsecretario Martín Vallcorba reafirmó que, por el momento, se conservan las proyecciones presupuestales.

Pobreza e indigencia

En el plano social, el INE estimó que en el primer semestre de 2025 la pobreza alcanzó 13,9% de los hogares y 17,7% de las personas. La indigencia se ubicó en 1,4% de los hogares y 1,8% de las personas, según el informe oficial.

Delitos: caída global y excepciones

En seguridad pública, el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior reportó una reducción global de 4,7% en las denuncias de delitos en 2025 frente a 2024. Entre los principales indicadores, los homicidios bajaron a 369 (desde 382), las rapiñas retrocedieron 10,5%, los hurtos 8,3%, las estafas 16,7%, y los secuestros pasaron de 15 casos en 2024 a 7 en 2025. En contraste, aumentaron las denuncias por violencia doméstica y el abigeato.

Mensaje político

En vísperas de su presentación ante el Parlamento, Orsi difundió un mensaje por el aniversario de su asunción en el que apeló a un tono de unidad: “Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo”, escribió, y agregó que su gobierno seguirá “construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos”.