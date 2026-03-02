Milei pide que la alianza con EE.UU. sea “política de Estado” y promete una batería de reformas

Milei dijo que el vínculo con Washington no debe depender de líderes. “No es solo un acuerdo entre Trump y Milei, sino una afinidad cultural y estratégica entre ambos países y la región”

El presidente argentino Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso centrado en política exterior, seguridad y una agenda legislativa de alcance amplio. Milei reclamó una “alianza estratégica duradera” con Estados Unidos y sostuvo que “es hora de hacer de esto una política de Estado”, al tiempo que anticipó un esquema de reformas que, según dijo, se enviará al Parlamento de forma escalonada.

Alianza con Washington y foco en el Atlántico Sur

En el tramo geopolítico, Milei sostuvo que el vínculo con Washington no debe depender de un entendimiento personal entre mandatarios. “Esto no es sólo un acuerdo entre el Presidente -Donald- Trump y el Presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y objetivos estratégicos entre dos países y en toda la región”, afirmó, y proyectó un “siglo de las Américas”, “de Alaska a Tierra del Fuego”.

El Presidente enmarcó esa apuesta en una lectura estratégica del Atlántico Sur. “El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas. Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores”, dijo, y deslizó el envío de iniciativas “para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”.

Milei también presentó la relación con Estados Unidos como un respaldo que excede lo económico. En el mismo discurso, sostuvo que “el gobierno de Donald Trump” había acudido “en ayuda” de Argentina, y que esa asistencia —según su planteo— también se expresa en la posición internacional del país.

En las semanas previas, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre minerales críticos para “fortalecer y asegurar” cadenas de suministro, según informó la Cancillería argentina. El entendimiento fue presentado como una iniciativa con potencial de impulsar actividad e inversiones ligadas al sector minero.

Paquetes de reformas y ejes legislativos

Milei prometió “nueve meses de reformas estructurales” y afirmó que cada ministerio tiene listos diez paquetes de iniciativas. El esquema, según describió, implicaría presentar mensualmente un paquete legislativo para su tratamiento en el Congreso.

El mandatario vinculó esa hoja de ruta con una agenda de desregulación económica, cambios impositivos y modificaciones del sistema político, según el detalle difundido durante la cobertura del mensaje. También mencionó una reforma del Código Penal, medidas en materia de seguridad y actualizaciones del sistema judicial —incluido el impulso a los juicios por jurados—, además de reformas educativas para “garantizarles a nuestros niños un futuro mejor, no para adoctrinarlos”.

En otro tramo, Milei sostuvo que “restringir la libertad está mal” y agregó que “robar está mal y la corrupción está mal”. En ese marco, insistió en que la apertura económica “mejora las condiciones de vida” y afirmó que “solo pierden los ineficientes y los delincuentes”.

Cruces con el kirchnerismo y referencias a causas judiciales

El discurso también incluyó un intercambio áspero con la oposición peronista. Milei se refirió a Cristina Fernández de Kirchner —dos veces presidenta— y afirmó que “va a seguir presa porque es una chorra”, aludiendo a distintas investigaciones y causas judiciales. También dijo: “Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar”, en un pasaje dirigido a legisladores opositores en el recinto.

En el plano de política exterior, Milei acusó al kirchnerismo de haber “entregado” el país “a Venezuela y a los terroristas de Irán” y aludió a los atentados contra la embajada de Israel en Argentina (1992) y la AMIA (1994). Además, reclamó explicaciones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, que investigaba el caso AMIA.

Economía, impuestos y reclamos al sector privado

Milei dedicó parte del mensaje a reivindicar su diagnóstico económico y a presentar resultados de gestión. Señaló que “la raíz de la inflación es la emisión monetaria” asociada al déficit fiscal, y afirmó que, en su primer mes, el Gobierno eliminó un déficit del 5% del PBI. En el mismo capítulo, describió indicadores sociales y educativos como parte de lo que, según su relato, recibió al asumir.

En una sección orientada a costos y competitividad, cuestionó precios internos de insumos industriales y prácticas empresariales que, según sostuvo, distorsionan el mercado. Puso como ejemplo el precio de una tonelada de tubo de acero —comparando valores locales con referencias internacionales— y mencionó también el costo de los neumáticos, al tiempo que denunció “extorsiones” y presiones sectoriales en negociaciones con el Estado.

Ya en clave institucional, anunció que buscará reformas vinculadas a la propiedad privada a través de cambios en el Código Civil y Comercial, y prometió “barrer una montaña de cadenas regulatorias” para favorecer la inversión y la actividad productiva. También planteó reformar el esquema impositivo, profundizar la apertura económica y avanzar con acuerdos comerciales; entre ellos, mencionó un acuerdo con Estados Unidos y la reforma del Código Aduanero para adecuarlo a “nuevos desafíos”.

Contexto político y próximas discusiones

El mensaje se produce en un momento en que el oficialismo busca sostener su capacidad de aprobar reformas en un Congreso sin mayorías propias, apoyándose en negociaciones con bloques aliados. En ese marco, la agenda laboral ha sido uno de los principales focos de tensión: el Gobierno impulsó cambios que los sindicatos rechazaron con amenazas de protestas masivas, mientras cámaras empresarias defendieron la iniciativa como parte de un giro hacia un modelo de mayor flexibilización y menor costo regulatorio.

Con el inicio formal del nuevo período legislativo, el Poder Ejecutivo deberá traducir los anuncios en proyectos concretos y someterlos a la negociación parlamentaria. Milei, por su parte, insistió en presentar la alianza con Estados Unidos y el reposicionamiento estratégico del Atlántico Sur como piezas centrales de su orientación internacional, en paralelo con una agenda doméstica que promete reformas simultáneas en economía, seguridad e institucionalidad.